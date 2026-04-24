9 شهداء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بغزة

استُشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، استهدفت اثنتان منها مركبات للشرطة، في أحدث انتهاك إسرائيلي لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 أشخاص استُشهدوا وأصيب 10 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة شرطة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، استُشهد اثنان، أحدهما سيدة، وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي لمنزل بجوار مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد ضابطين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف دورية شرطة قرب مركز شرطة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

خروقات للهدنة

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب إبادة جماعية خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 972 فلسطينيا وإصابة 2235 آخرين، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

مليارات الدولارات

من ناحية أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة يتطلب استثمارات تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار على مدى 5 أعوام، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية الصحية جراء سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رينهيلده فان دي فيردت، إن هذه التقديرات تشمل "إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، إلى جانب تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة خاصة لدى الأطفال والمصابين بإعاقات دائمة، مثل حالات الشلل وبتر الأطراف، فضلا عن الحاجة الكبيرة لخدمات الدعم النفسي".

وأضافت أن أكثر من 1800 منشأة صحية، من بينها مستشفيات رئيسية كمستشفى الشفاء في مدينة غزة، إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية والعيادات والصيدليات والمختبرات، تعرضت لأضرار جزئية أو دُمّرت بشكل كامل.