وول ستريت جورنال: حرب إيران استنزفت الذخائر الأمريكية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب على إيران كلفت الجيش الأمريكي كميات ضخمة من الذخائر، مما أثار نقاشات داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن قدرة واشنطن على تنفيذ خطط الطوارئ للدفاع عن تايوان، إذا وقع غزو صيني للجزيرة في المستقبل القريب.

وبحسب المسؤولين، فقد أطلقت الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي أكثر من 1000 صاروخ "توماهوك" بعيد المدى، إضافة إلى ما بين 1500 و2000 صاروخ دفاع جوي حيوي بينها صواريخ "ثاد" و"باتريوت".

وأضافوا أن تعويض هذا المخزون من الأسلحة قد يستمر نحو 6 سنوات، مما دفع مسؤولين في إدارة ترمب إلى مناقشة تعديل الخطط العملياتية الحالية بشأن تايوان، تحسبا لأي أمر رئاسي محتمل بالدفاع عنها.

وتوضح التقديرات التي أوردتها الصحيفة أن حجم الاستنزاف في الذخائر الدفاعية كان كبيرا بشكل خاص، وهو ما يثير مخاوف من حدوث فجوة مؤقتة في القدرات الدفاعية الأمريكية إذا اندلعت أزمة موازية مع الصين في منطقة المحيط الهادئ.

قدرة واشنطن على الردع

وينقل التقرير تباينا واضحا داخل الإدارة الأمريكية، إذ يرى بعض المسؤولين أن الولايات المتحدة قادرة على تقليص مدة إعادة ملء مخزونها من الذخائر، عبر تسريع الإنتاج العسكري والاستثمار في القاعدة الصناعية الدفاعية.

وقال قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ الأدميرال سامويل بابارو -في شهادته أمام الكونغرس- إن الحرب مع إيران تمنح الجيش خبرة قتالية قيّمة، مشيرا إلى أنه لا يرى حاليا "أي تكلفة حقيقية" لقدرة بلاده على مواجهة الصين.

وفي هذا الصدد، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الرواية بشأن وجود فجوة في القدرات الدفاعية الأمريكية، قائلة "إن فرضية هذه القصة برمتها خاطئة"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش في العالم، ومخزونات كافية من الأسلحة والذخائر لتنفيذ أي عملية عسكرية يوجه بها الرئيس".

كذلك، قال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل إن الجيش "يمتلك كل ما يحتاج إليه" لتنفيذ عمليات عسكرية في الوقت والمكان اللذين يختارهما ترمب.

تحذير من تراجع المخزونات

في المقابل، حذر تقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية من تراجع مخزونات الذخيرة الأمريكية، مقدّرا أن الذخائر المستخدمة في إيران تمثل نحو 27% من مخزون صواريخ "توماهوك"، وأكثر من ثلثي صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وما يزيد على 80% من صواريخ "ثاد" الاعتراضية.

وتسارع وزارة الحرب الأمريكية إلى زيادة الإنتاج العسكري، إذ تضغط على شركات مثل لوكهيد مارتن و"آر تي إكس" لتسريع وتيرة تصنيع الصواريخ والذخيرة، وذلك في إطار خطة أوسع نطاقا لإعادة بناء الترسانة العسكرية الأمريكية.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن المواجهة مع الصين ستكون أكثر تعقيدا من الحرب الحالية مع إيران، نظرا لقدرات بكين النووية والصاروخية والبحرية المتنامية، فضلا عن إمكانية فرضها حصارا بحريا أو شنها هجوما برمائيا واسع النطاق على تايوان.

ويأتي هذا الجدل في حين يواصل ترمب التلويح باستئناف حملته العسكرية على إيران إذا لم يُتوصل إلى اتفاق ينهي برنامجها النووي.