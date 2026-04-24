هيغسيث: بحرية إيران في قاع الخليج وحصارنا يتسع لخنق طهران عالميا

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، إن الحصار الأمريكي على إيران يتسع إلى نطاق عالمي، وإن إيران ما زالت لديها فرصة لعقد "صفقة جيدة" مع الولايات المتحدة.

وأضاف هيغسيث خلال مؤتمر صحفي أنه "لا يُسمح لأي سفينة بالإبحار من مضيق هرمز إلى أي مكان في العالم دون إذن من البحرية الأمريكية".

وتحدث عن تأثير الحصار، موضحا أنه أدى إلى شلل كبير في القدرة التجارية لإيران، وأن البحرية الأمريكية أعادت حتى الآن 34 سفينة من مضيق هرمز.

وفي الجانب العسكري، أكد الوزير الأمريكي القضاء الكامل على البحرية الإيرانية، وأنها "باتت في قاع الخليج"، على حد وصفه.

وقال إن أي محاولات من جانب إيران لزرع مزيد من الألغام ستشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار، ولن يُتسامح معها، كما "لن يُسمح لها أيضا بامتلاك قنبلة نووية".

هجوم على الحلفاء الأوروبيين

كذلك، هاجم وزير الحرب الأمريكي الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة قائلا "أوروبا وآسيا استفادتا من الحماية الأمريكية لعقود، ووقت الاستفادة المجانية انتهى"، على حد تعبيره.

وأضاف "لا نعوّل على أوروبا لكنها تحتاج إلى مضيق هرمز أكثر منا، وهذه معركتهم أكثر منا".

وتابع هيغسيث "لا ينبغي أن تكون هذه حرب أمريكا بمفردها، فنحن بالكاد نستخدم مضيق هرمز".

رئيس الأركان: جاهزون لاستئناف القتال

في الأثناء، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين إن الولايات المتحدة "تواصل فرض حصار صارم على الموانئ الإيرانية، وستطبقه بشكل شامل على أي سفينة أيا كانت".

وأضاف أن الجيش الأمريكي يراقب السفن المثيرة للريبة سواء المتجهة إلى إيران أو التي كانت خارج منطقة الحصار، متابعا "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون لاعتراض السفن في إطار حصارنا البحري على إيران".

وأشار خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الحرب إلى أن الجيش الأمريكي في وضع الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الكبرى فور صدور الأمر من الرئيس دونالد ترمب.

وقال رئيس الأركان "تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات اعتراض بحري للسفن الخاضعة للعقوبات على إيران في أنحاء العالم. سنواصل عمليات الاعتراض البحري لسفن أسطول الظل الإيراني".

هدنة هشة

وفي الثامن من أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة مدتها أسبوعان، وبعد 3 أيام استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفضِ إلى اتفاق.

ويوم 13 أبريل/نيسان، أعلن ترمب بدء فرض حصار على مضيق هرمز، عقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات مع إيران في باكستان.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران يوم 28 فبراير/شباط، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.