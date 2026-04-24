مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بقصف روسي على أوكرانيا

قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون بقصف روسي على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ اليوم الجمعة.

وطالت الضربات 4 مبان في المدينة المطلة على البحر الأسود.

وأسفرت ضربات أمس الخميس عن مقتل 4 أشخاص في مدينتي دنيبرو (وسط أوكرانيا) وجيتومير (شمال غرب البلاد). وفي 16 أبريل/نيسان قُتل 9 أشخاص في أوديسا التي غالبا ما تُستهدف.

وبحسب تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا نُشر مطلع يناير/كانون الثاني، قُتل نحو 15 ألف مدني أوكراني وأصيب أكثر من 40 ألفا آخرين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان عام 2025 قد شهد أكبر عدد من القتلى بعد عام 2022، مع مقتل أكثر من 2500 مدني، وفقا للتقرير. وتتعرض أوكرانيا لقصف يومي بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ بدء الحرب الروسية عليها في فبراير/شباط 2022.

قرض ودعم

سياسيا، أقر قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، خلال قمة في قبرص قرضا بقيمة 90 مليار يورو (نحو 97.2 مليار دولار) لدعم كييف، بعدما عرقلته المجر لأشهر، ويُعد مهما للدفاع عن البلاد.

وقالت رئيسة وزراء إستونيا كريستن ميشال إنه ليس هناك بديل عن منح أوكرانيا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت بلومبيرغ.

وذكرت ميشال في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في قبرص قبيل انعقاد القمة: "إننا ندعم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لنكون صرحاء، ليس هناك طريقة أخرى".

وتنقسم مفاوضات الانضمام إلى 6 مجالات تشمل 32 قسما تُعرف باسم "العناقيد". ولا يمكن بدء المفاوضات أو إنهاؤها حول أي عنقود إلا بموافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا أنهت التحضيرات وهي جاهزة لبدء التفاوض في عدة عناقيد.

إعلان

وأعرب عن أمله في أن تكون الحكومة المجرية المقبلة بقيادة رئيس الوزراء المنتخب بيتر ماجار أكثر انفتاحا تجاه أوكرانيا، وأن تحظى كييف بدعم جميع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.