"ما عندك قلب؟".. لحظة مواجهة وزير الداخلية السوري لمنفذ مجزرة التضامن

أظهرت لقطات مصورة مواجهة وزير الداخلية السوري أنس خطاب للمتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن في العاصمة دمشق عام 2013 أمجد يوسف عقب القبض عليه.

وظهر خطاب في المقطع الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقول للمتهم "ما عندك أطفال؟.. ما عندك قلب؟". ليجيب يوسف "بلى لديّ بنت وصبي".

وخاطب وزيرُ الداخلية السوري، المتهمَ أمجد يوسف قائلا "أليس لديك قلب لتقتل أناسا بهذه الطريقة؟!" في إشارة إلى المقطع المتعلق بارتكاب يوسف للمجزرة.

وأضاف "ما قمت به ليس فعل شخص ينتقم، وإنما شخص ليس لديه إنسانية".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على يوسف، موضحة أن عمليات الرصد والتتبع استمرت عدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب بريف حماة، مشددة على مواصلة ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

مجزرة التضامن

وفي 16 أبريل/نيسان 2013، قتلت قوات النظام المخلوع بمجزرة حي التضامن في دمشق 41 مدنيا، وألقتهم في حفرة كبيرة، وعُثر لاحقا على عظام بشرية بالمنطقة.

وفي 27 أبريل/نيسان 2022، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مقطعا مصورا، قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سرّبه، يُظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم.

وشوهد أمجد يوسف ضابط مخابرات نظام الأسد، الذي يظهر وجهه بوضوح في الصور، وهو يطلق النار على المدنيين الذين اعتُقلوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.

وكان الأمن الداخلي قد ألقى القبض العام الماضي على عدد من المتورطين في المجزرة، واعترفوا بارتكاب عدة مجازر في الحي تمت فيها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مسؤول تنسيقية حي التضامن أحمد عدرا، أن مجزرة حي التضامن، ليست المجزرة الوحيدة، بل هي واحدة من عدة مجازر، تفضحها المقابر الجماعية التي يُعثر عليها في الحي.