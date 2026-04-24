بسبب تأييد فلسطين.. تحقيق أمريكي في شكاوى تمييز بمدارس نيويورك

فتحت الإدارة الأمريكية تحقيقا يتعلق بالحقوق المدنية بحق وزارة التعليم في مدينة نيويورك، وذلك على خلفية شكاوى تخص منظمة مؤيدة للفلسطينيين وتضم معلمين بمدارس حكومية.

وقالت وزارة التعليم الأمريكية أمس الخميس، إنها فتحت التحقيق بموجب الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يحظر بشكل خاص على أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدات مالية اتحادية التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي.

وأوضحت إدارة الرئيس دونالد ترمب أن "مجموعة من موظفي وزارة التعليم في مدينة نيويورك نظمت سلسلة من الندوات التعليمية" ركزت على مفاهيم مثل "فلسطين والصهيونية والمقاومة"، في إشارة إلى منظمة "معلمو نيويورك من أجل فلسطين".

وأضافت وزارة التعليم الاتحادية في بيانها أن التحقيق الاتحادي سيحدد ما إذا كانت إدارة التعليم في نيويورك مارست "تمييزا ضد الطلاب اليهود"، مضيفة أنها تلقت شكاوى بشأن احتمال خلق "بيئة معادية" تجاه الطلاب اليهود.

وقال متحدث باسم إدارة التعليم في نيويورك إنها تُراجع الإشعار الذي تلقته من وزارة التعليم الاتحادية، وأضاف أن المنظمة المشار إليها في تحقيق إدارة الرئيس دونالد ترمب لا صلة لها بالمدارس العامة في المدينة.

بدورها، تصف المنظمة نفسها بأنها مجموعة من "معلمي المدارس العامة الملتزمين بالنضال من أجل تحرير فلسطين في نظامنا المدرسي والمجتمع ككل" من خلال العمل مع المنظمات المجتمعية وتعبئة المعلمين.

يُذكر أن رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني كانت له آراء مؤيدة للفلسطينيين، وندد بكل من معاداة السامية والإسلاموفوبيا.

وسبق أن استهدفت إدارة ترمب برامج التنوع والإنصاف والاندماج باستخدام الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية، بعدما قاد الرئيس الأمريكي حملة ضد تدابير التنوع في الشركات والمدارس.

وشنت إدارته حملة على المدارس والجامعات من خلال التهديد بتجميد التمويل الاتحادي ومحاولة ترحيل الطلاب الأجانب بسبب الحركات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت إدارة ترمب إن مثل هذه الحركات ومؤيديها "معادون للسامية" وإنهم "يدعمون جماعات متشددة مثل حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية".

وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم من تقويض حرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة والحرية الأكاديمية بسبب إجراءات إدارة ترمب، التي واجهت عقبات قضائية.