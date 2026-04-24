غارات على جنوب لبنان وحزب الله يصيب جنودا إسرائيليين

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت بلدتي تولين وخربة سلم وأطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. كما أغار ليلا على مرتفعات الريحان في جنوب لبنان.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في بلدة تولين في جنوب لبنان، أعقبها قصف مدفعي إسرائيلي على البلدة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مضيفا أن الهجمات ضد مواقع حزب الله جاءت ردا على إطلاق الصواريخ ليلة أمس الخميس باتجاه شتولا بالجليل الأعلى.

ومساء الخميس، قال حزب الله إنه استهدف بصواريخ ومسيرات تجمعات وآليات عسكرية ومستوطنة إسرائيلية، "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار".

إصابة جنود إسرائيليين

وفي تطور آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 جنود في حادث عملياتي بجنوب لبنان، مشيرة إلى أن اثنين منهم إصابتهم متوسطة.

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن عسكريا أصيب بجنوب لبنان، إثر هجوم بمسيّرة مفخخة، موضحة أن الإصابة وقعت الخميس، بعد إطلاق مسيّرة مفخخة باتجاه قوات إسرائيلية في المنطقة. ولم تقدم إذاعة الجيش تفاصيل إضافية عن حالة العسكري أو ظروف الحادث.

وبحسب معطيات منشورة على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، بلغ عدد العسكريين المصابين 735، منذ بدء العدوان على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وانخراط حزب الله في الحرب ردا على اعتداءات تل أبيب في 2 مارس/آذار الماضي.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أمس الخميس أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي كان قد تم تطبيقه منذ منتصف 16 أبريل/نيسان، لمدة 3 أسابيع.