نتنياهو يتهم حزب الله بتقويض "جهود السلام" وإسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن ما يفعله هو تنفيذ تعهده بتغيير الشرق الأوسط واتهم حزب الله بتقويض "جهود السلام"، وذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل شن هجمات على جنوب لبنان على الرغم من إعلان وقف لإطلاق النار.

وأوضح نتنياهو أنه يعمل "بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية" بشأن إيران ولبنان، واتهم حزب الله بمحاولة تقويض "جهود إسرائيل" للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري البلدين، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام هذا العام.

وقال نتنياهو في أول تصريح له بعد تمديد وقف إطلاق النار "بدأنا مسارا للتوصل إلى سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن حزب الله يحاول تقويض ذلك".

وأضاف "نحافظ على حرية العمل الكاملة ضد كل تهديد، وهاجمنا أمس واليوم وملتزمون بإعادة الأمن لسكان الشمال".

هجمات على جنوب لبنان

ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، 3 غارات على بلدة دير عامص بقضاء صور جنوبي لبنان، رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وجاءت الغارات بعد إنذار الجيش الإسرائيلي لسكان البلدة بالإخلاء، فيما واصل أعمال التفجير في بلدتي الناقورة والبياضة، وقصف بالمدفعية بلدتين أخريين في قضاء صور.

ولفتت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الناقورة، فيما قصف بالمدفعية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد، بصور، في وقت تواصل قواته تنفيذ تفجيرات في البياضة.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة مدتها 10 أيام قابلة للتجديد بين إسرائيل وحزب الله، قبل أن يعلن الخميس تمديدها لثلاثة أسابيع إضافية.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل في 2 مارس/ آذار عدوانا على لبنان خلّف 2483 قتيلا و7 آلاف و707 جرحى، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024، كما توغلت في العدوان الحالي مسافة تبلغ نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.