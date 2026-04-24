مسؤول إيراني: ترمب يثير الخلافات للتغطية على هزائمه

قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق آملي لاريجاني، إن المسؤولين الإيرانيين يقفون بصف واحد مع الشعب لاستيفاء حقوقهم الطبيعية والقانونية حتى آخر نفس.

وأضاف في تصريحات اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى لإثارة الخلاف بين المسؤولين الإيرانيين للتغطية على هزائمه المتتالية.

ووجه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران رسالة إلى ترمب قائلا: "على ترمب أن يعلم أنه لا خلاف بين المسؤولين الإيرانيين بشأن مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني".

وكان ترمب قد كتب تدوينة أمس الخميس على منصته "تروث سوشيال" قال فيها إن "إيران تواجه صعوبة كبيرة في معرفة من يقودها! إنهم ببساطة لا يعرفون! الصراع الداخلي يدور بين (المتشددين)، الذين كانوا يخسرون بشكل سيئ للغاية في ساحة المعركة، و(المعتدلين)، الذين ليسوا معتدلين كثيرا على الإطلاق (لكنهم يكتسبون احتراما!)، وهو أمر جنوني!"

ونقل موقع "أكسيوس"عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن هناك أزمة انقسام حادة داخل أروقة النظام الإيراني، خاصة بين الوفد المفاوض والجيش، وهو ما يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، على حد تعبيرهم.

وجاء الحديث الأمريكي عن الخلافات داخل النظام الإيراني بعد أن تعثرت المفاوضات التي كانت مقررة في إسلام آباد، إذ رفضت إيران المشاركة، معتبرة أن استمرار الحصار والتهديدات هما العقبة الأبرز أمام أي مفاوضات جادة.