أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى -اليوم الجمعة- اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحثا فيه مستجدات وقف إطلاق النار مع إيران.

وأوضح الديوان الأميري القطري أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيته، إلى جانب بحث تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد على ضرورة خفض التوتر ودعم الحلول السلمية، مؤكدا استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.