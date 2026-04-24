الجيش الكويتي: استهداف مركزين حدوديين بمسيّرتين أطلقتا من العراق

⁠أعلن ⁠الجيش الكويتي أن طائرتين مسيرتين أُطلقتا من ⁠العراق استهدفتا -اليوم الجمعة- مركزين حدوديين ⁠في شمال البلاد، مما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقال ‌المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان في بيان "استُهدف صباح اليوم موقعان من ⁠المراكز الحدودية البرية الشمالية ⁠لدولة الكويت، بهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين".

وأشار البيان إلى أن المسيرتين موجهتان بأسلاك من الألياف ⁠الضوئية، وقدِمتا من العراق، بينما أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن الجهات المختصة باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

يُذكر أن الكويت تعرضت لمئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، شنتها قوى تدعمها طهران في العراق. وألحقت تلك الهجمات أضرارا ببعض مرافق البنية التحتية للبلاد، شملت مطارات ومنشآت للطاقة.