صور فضائية لحجم التدمير الواسع في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

NABATIEH, LEBANON - JANUARY 27: A general view of destruction as Lebanese citizens return to their homes, severely damaged by Israeli attacks, after Israeli forces withdraw from Ayta ash-Shaab municipality of Nabatieh Governorate, southern Lebanon on January 27, 2025. Lebanese returning to the town located in the border region of southern Lebanon found destroyed roads and collapsed buildings. (Photo by Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images)
دمار واسع في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان إثر عودة الأهالي لتفقد منازلهم بعد الانسحاب الإسرائيلي في 27 يناير 2025 (الأناضول)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 24/4/2026

كشفت صور أقمار صناعية ملتقطة في 16 أبريل/نيسان الجاري حجم الدمار الواسع الذي لحق ببلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية، في مشهد يظهر أن البلدة تعرضت لعمليات تدمير واسعة طالت الأحياء السكنية والمنشآت المدنية والبنية التحتية.

صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان (Airbus+Planet Labs PBC)

وبحسب المقارنة البصرية وتحليل الصور اللذين أجرتهما وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة بين صور مرجعية تعود إلى 21 فبراير/شباط الماضي وصور حديثة التُقطت في 16 أبريل/نيسان، تظهر أجزاء واسعة من البلدة وقد تعرضت لدمار عنيف تراوح بين المسح الكامل والتضرر الشديد لعدد كبير من المنازل والمباني السكنية، مع بقاء عدد محدود فقط من المباني دون دمار كبير، مما يجعل مساحات واسعة من البلدة غير صالحة للحياة.

ويشير تحليل الصور إلى أن التدمير طال عددا من الأماكن الحيوية والمدنية والبنى التحتية بما فيها عدد من المساجد العامة.

الصور تظهر أن معظم المناطق الرئيسية في القرية تعرضت لتدمير إسرائيلي ممنهج (Airbus+Planet Labs PBC)

كما تُظهر الصور تضرر أو تدمير عدد من المدارس والمنشآت الخدمية، بما في ذلك مدرسة عيتا الشعب الثانوية الرسمية، ومبنى بلدية عيتا الشعب، ومحطة وقود، إضافة إلى المقبرة الرئيسية في البلدة.

كما تكشف الصور تأثر الطرق الرئيسية في البلدة، ومن بينها طريق عيتا الشعب وطريق الناقورة-رميش، مما يعكس اتساع نطاق الدمار ليشمل شبكة الحركة الداخلية ومحيط البلدة.

ويأتي ذلك رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ منتصف ليل الجمعة الماضية، إذ لا يزال جنوب لبنان يشهد خروقات متكررة، بالتزامن مع التحضير لجولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل بعد نحو 10 أيام من الجولة الأولى، بحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدد الحكومة اللبنانية بمواصلة العمليات العسكرية إذا "استمرت في عدم الوفاء بالتزاماتها"، على حد تعبيره، وقال: "سنتصرف بالطريقة نفسها في مواجهة أي إطلاق نار" من الأراضي اللبنانية.

من جهته، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي أمس سكان نحو 80 قرية في جنوب لبنان من العودة إليها، زاعما أن نشاطات حزب الله هناك "مستمرة" رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

