"صراع الألغام" يشتد تحت مياه هرمز

تتنازع إيران والولايات المتحدة لحسم السيطرة على مضيق هرمز، حيث تخوض الدولتان صراعا تحت مياه الممر سواء بزرع المزيد من الألغام من جانب الإيرانيين أو عبر عمليات تعقُّب واسعة للبحرية الأمريكية، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس.

ونقل أكسيوس (Axios) عن مسؤول أمريكي، أن البحرية الإيرانية زرعت بالفعل المزيد من الألغام في مضيق هرمز هذا الأسبوع، في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري في أهم ممر مائي نفطي في العالم، مع صمود وقف إطلاق النار حتى اليوم.

وهذه هي المرة الثانية التي تزرع فيها إيران ألغاما في المضيق منذ بدء الحرب، وفق المصدر الأمريكي. ولا يزال من غير الواضح ما إذا تم العثور على جميع الألغام التي وضعت قبل الحملة الأولى للحرب وإزالتها.

ووفقا لمصادر أكسيوس، فإن الولايات المتحدة على علم بعدد الألغام الجديدة التي زرعتها إيران، لكنها امتنعت عن ذكر العدد.

وقد تُفاقِم الألغام الجديدة في المضيق ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، وهو أكبر حتى من صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي.

وفي أوقات السلم يمر عبر المضيق نحو 20% من النفط المنقول بحرا في العالم. لكن منذ اندلاع الحرب انخفضت حركة الملاحة البحرية في الممر إلى أقل من 10 سفن في الغالب، بعد أن كانت تتجاوز 100 سفينة يوميا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق الخميس، إصدار توجيهات بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تزرع الألغام وتدميرها "دون تردد".

ويقول مسؤولون أمريكيون إن البحرية الأمريكية تشغّل طائرات مسيّرة تحت الماء في مضيق هرمز لإزالة الألغام. وطالب الرئيس الأمريكي بمواصلة هذه الجهود ومضاعفتها 3 مرات.

وقبل ذلك ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) نقلا عن 3 مسؤولين، لم تكشف عن هوياتهم، أن مسؤولا رفيعا في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أبلغ أعضاء في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، خلال إحاطة سرية، بأن إزالة الألغام في مضيق هرمز قد تستغرق نحو 6 أشهر.

لكن البنتاغون نفى لاحقا تلك التقارير، مؤكدا أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

استعراض بحري

وتحول الاهتمام مع توقف الهجمات، صوب المسارات الملاحية قبالة سواحل إيران مع استمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

واستعرضت إيران اليوم الخميس سيطرتها المحكمة على مضيق هرمز بنشرها مقطع فيديو يظهر قواتها الخاصة وهي تقتحم سفينة شحن ضخمة، وذلك بعد انهيار محادثات السلام التي كانت واشنطن تأمل في أن تؤدي إلى فتح المضيق.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أنها أعادت توجيه مسار 33 سفينة منذ بدء الحصار.

وعلى امتداد الساعات، تبادلت طهران وواشنطن تصريحات متضاربة بشأن السيطرة على الممر المائي.

على الجانب الإيراني:

قالت إيران إنها لن تنظر في أمر فتح المضيق حتى ترفع الولايات المتحدة الحصار الذي فرضته على موانئها خلال فترة وقف إطلاق النار، والذي وصفته طهران بأنه انتهاك لتلك الهدنة.

على الجانب الأمريكي:

قال الرئيس ترمب، في منشور عبر منصته تروث سوشيال (Truth Social)، إن الولايات المتحدة "تسيطر بشكل كامل" على مضيق هرمز، مضيفا أن الممر المائي سيظل "مغلقا بإحكام" حتى تتوصل إيران إلى اتفاق.

ويقول ترمب ومسؤولون عسكريون أمريكيون إنهم "أغرقوا" قطع البحرية الإيرانية لكن زوارق طهران السريعة تظهر أنها لا تزال قادرة على الإضرار بحركة الملاحة.