الأمن السوري يعتقل المتهم الأول بـ"مجزرة التضامن"

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بدمشق عام 2013 أمجد يوسف.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تليغرام أن عمليات الرصد والتتبع استمرت لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب، مشددة على مواصلة ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".

مجزرة التضامن

وفي 16 أبريل/نيسان 2013، قتلت قوات النظام المخلوع بمجزرة حي التضامن في دمشق 41 مدنيا، وألقتهم في حفرة كبيرة، وعُثر لاحقا على عظام بشرية بالمنطقة، وفق ما رصدته عدسة الأناضول في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وفي 27 أبريل/نيسان 2022، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مقطعا مصورا، قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يُظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن.

وشوهد أمجد يوسف ضابط مخابرات نظام الأسد، الذي يظهر وجهه بوضوح في الصور، وهو يطلق النار على المدنيين الذين اعتُقلوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.

القبض على المتورطين

وكان الأمن الداخلي قد ألقى القبض العام الماضي على عدد من المتورطين في مجزرة التضامن عام 2013، واعترفوا بارتكاب عدة مجازر في الحي تمت فيها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين.

وكان المجرم أمجد يوسف قد ظهر في مقاطع فيديو وهو ينفّذ عمليات إعدام جماعية بطريقة شنيعة لعشرات المدنيين في حي التضامن.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مسؤول تنسيقية حي التضامن أحمد عدرا، أن مجزرة حي التضامن، التي راح ضحيتها 288 شهيدا موثقا، ليست المجزرة الوحيدة، بل هي واحدة من عدة مجازر، تفضحها المقابر الجماعية التي يُعثر عليها في الحي.