سانشيز: منطق القوة يجعل العالم أكثر ضعفا

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إن "الأزمة التي أفرزتها الحرب غير الشرعية في الشرق الأوسط تُظهر فشل القوة الغاشمة، وضرورة احترام القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف وتعزيزه، لأن منطق القوة في النهاية يجعل العالم أكثر ضعفا".

وأضاف سانشيز في حديثه ضمن الاجتماع الذي يعقده قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إنه "لا يوجد وضوح بشأن أهداف هذه الحرب، كما لا يبدو أن هناك ثقة بين الأطراف تسمح بالتوصل إلى اتفاق في المدى القريب".

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن الحرب في الشرق الأوسط "ستؤدي إلى معاناة إنسانية كبيرة، مع فقدان آلاف الأرواح وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص، كما هو الحال في لبنان".

كما اعتبر أن الصراع يقوض النظام الدولي ويضعف أسس التعاون بين الدول، موضحا أن لهذه الحرب أيضا تداعيات اقتصادية خطيرة تتحملها الأسر والشركات والصناعات، لا سيما في الاقتصادات الأوروبية.

ولتوضيح كلامه، ضرب سانشيز مثالا بارتفاع تكلفة استيراد الوقود الأحفوري بنحو 24 مليار يورو -منذ اندلاع الحرب- أي ما يعادل 500 مليون يورو يوميا.

وكان سانشيز قد حذر قبل أيام، مما وصفه بـ "الاستخدام المتزايد للقوة، وتصاعد التحديات التي تواجه الديمقراطية عالميا"، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من موقع الدفاع إلى المبادرة والقيادة من أجل حماية هذا النظام وتطويره.

وقال في كملة له خلال "قمة القوى التقدمية" في برشلونة، إن هناك استهدافا لقواعد القانون الدولي وتطبيعا خطيرا مع استخدام القوة، وأضاف أنه "حانت اللحظة لإصلاح الأمم المتحدة، وأن تحقيق مصداقية النظام متعدد الأقطاب يجب تجديده".

كما قدمت الحكومة الإسبانية اقتراحا إلى أوروبا يهدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المبرَم عام 2000، وعلق سانشيز إن "حكومة تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تكون شريكا للاتحاد الأوروبي".