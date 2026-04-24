جندي أمريكي يواجه السجن بعد كشف أسرار اعتقال مادورو على موقع مراهنات

اتهمت وزارة العدل الأمريكية -في بيان لها أمس الخميس- جنديا في الجيش الأمريكي يُدعى غانون كين فان دايك باستغلال معلومات سرية لتحقيق أرباح عبر منصة التنبؤ "بولي ماركت" ، استنادا إلى معطيات تتعلق بتوقيت العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الوزارة إن فان دايك -الذي شارك في عملية القبض على مادورو- حقق أكثر من 400 ألف دولار عبر التداول على نتائج مختلفة مرتبطة بفنزويلا، بعد اطلاعه على معطيات مرتبطة بسرية العملية.

وبحسب ما ورد في بيان الوزارة، أنشأ فان دايك (38 عاما) حسابا على المنصة في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، وقام بتمويله وبدأ التداول في أسواق مرتبطة بفنزويلا. وأجرى نحو 13 رهانا بين 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي و26 يناير/كانون الثاني، وفقا للوزارة.

واتُّهم الجندي بانتهاك "الثقة الممنوحة له من الحكومة الأمريكية" عبر استخدام معلومات سرية تتعلق بعملية عسكرية حساسة، من أجل المراهنة على توقيت ونتائج تلك العملية وتحقيق أرباح مالية.

ويواجه فان دايك 3 تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، تصل عقوبة كل منها إلى 10 سنوات سجن، إضافة إلى تهمة احتيال إلكتروني قد تصل عقوبتها إلى 20 عاما، وتهمة معاملة مالية غير قانونية تصل عقوبتها إلى 10 سنوات.

وتشير الوزارة إلى أنه في عام 2025 بدأت منصة "بولي ماركت" تقديم عقود أحداث ثنائية تتعلق باحتمال وقوع أحداث مرتبطة بفنزويلا أو بمادورو.

وشملت هذه العقود احتمالية وجود قوات أمريكية في فنزويلا بحلول تواريخ محددة، واحتمالية خروج مادورو من السلطة أو عزله، واحتمالية غزو الولايات المتحدة لفنزويلا، إضافة إلى احتمالية تفعيل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقوانين صلاحيات الحرب ضد فنزويلا.