ترمب يمدد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تزامنا مع محادثاتهما المباشرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الجمعة- تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 3 أسابيع، تزامنا مع انطلاق الجولة الثانية من المباحثات المباشرة بينهما في البيت الأبيض عبر سفيريْهما لدى الولايات المتحدة، وبمشاركة السفيرين الأمريكيين في لبنان وإسرائيل.

وقال ترمب إن الاجتماع في المكتب البيضاوي "سار على خير ما يرام"، مضيفا أن ملف السلام في لبنان "سهلٌ نسبيا" مقارنة بملفات أخرى تعمل عليها واشنطن الآن.

وعبر ترمب عن تطلعه إلى أن يكون الاجتماع المقبل مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أنهما سيأتيان إلى واشطن خلال فترة وقف إطلاق النار الممددة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستدعم لبنان بشكل مباشر لتمكينه من "حماية نفسه من حزب الله".

وفي السياق، نقل أكسيوس عن مسؤولين لبنانيين أن عقد اجتماع ثلاثي بين عون ونتنياهو وترمب أمر غير مرجَّح طالما أن إسرائيل تحتل 6% من الأراضي اللبنانية، وتواصل شن غارات على الرغم من وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، قال جيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي- إن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 3 أسابيع هو لحظة تاريخية كبرى للعالم، مضيفا أن الاجتماع المباشر بين قادة إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي حدث لأول مرة بفضل جهود ترمب.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن التمديد يمنح فرصة للعمل لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان.

وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار في إيران ولبنان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن واشنطن وتل أبيب طلبتا من بيروت إلغاء قرار سابق يحظر التفاوض مع إسرائيل.

وعقد لبنان وإسرائيل -وهما في حالة حرب رسميا منذ عام 1948- جولة محادثات في واشنطن يوم 14 أبريل/نيسان، كانت الأولى من نوعها منذ عام 1993.

وبعد يومين من تلك المحادثات، أعلنت الولايات المتحدة هدنة مدتها 10 أيام للحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.