بين دعوة واشنطن وتردد موسكو.. هل يكسر بوتين عزلته من بوابة قمة العشرين؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الجمعة- إن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع مجموعة العشرين سيكون مفيدا.

واستدرك ترمب -في حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي- قائلا إنه يشك في أن بوتين سيحضر الاجتماع المقرر عقده في ميامي بولاية فلوريدا خلال ديسمبر/كانون الأول.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية -أمس الخميس- أن روسيا ستُدعى إلى قمة مجموعة العشرين، فيما لم تُعلن موسكو بعدُ ما إن كان رئيسها فلاديمير بوتين سيحضر القمة.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن ألكسندر بانكين -نائب وزير الخارجية الروسي- قوله الأربعاء الماضي إن بلاده دُعيت إلى المشاركة في القمة "على أعلى مستوى".

كما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس أن مسألة مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في القمة لم تُحسم بعدُ.

وقال بيسكوف -خلال مؤتمره الصحفي اليومي- إنه "لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن بعدُ، لكن روسيا شاركت في كل قمة على المستوى المناسب. ومع اقتراب موعد القمة سيُتخذ قرار بشأن شكل مشاركتنا".

مذكرة توقيف

ولم يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين السابقة -في جوهانسبرغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2025- بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. ومثّل موسكو مستشاره الاقتصادي مكسيم أوريشكين.

وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، وهي منتدى للتعاون الاقتصادي بين أبرز الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم.

واستضافت مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا قمة العشرين الماضية، على وقع خلاف دبلوماسي حادّ بين البلد المضيف والولايات المتحدة بشأن مستوى التمثيل الأمريكي في القمة، حال دون إقامة مراسم تسليم الرئاسة الدورية إلى واشنطن.