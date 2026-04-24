إيران.. حراك دبلوماسي حثيث وتوقعات بتوجه عراقجي لإسلام آباد

نقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي باكستاني قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل إلى إسلام آباد اليوم الجمعة في إطار المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب، كما أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر باكستانية وإيرانية بأن طهران تعتزم إرسال وفد إلى باكستان.

وقالت وسائل إعلام باكستانية إن زيارة عراقجي المتوقعة اليوم تأتي في إطار محادثات مع الوسيط الباكستاني.

وتأتي هذه التطورات بعد اتصالين منفصلين أجراهما عراقجي اليوم الجمعة، أحدهما مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، والثاني مع قائد الجيش عاصم منير، حيث أكد مراسل الجزيرة فادي منصور أن هذا الحراك الدبلوماسي اليوم بين إسلام آباد وطهران هو الأرفع من نوعه منذ تعثر الجولة الثانية من المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان- إن المحادثات آنفة الذكر بحثت قضايا تتعلق بوقف إطلاق النار والمفاوضات المزمع عقدها في إسلام آباد، بين واشنطن وطهران.

وذكر البيان أن وزير الخارجية الباكستاني شدد على ضرورة استمرار الاتصالات لحل القضايا العالقة، فيما يبدو أنه حث للجانب الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات رغم نقاط الخلاف مع واشنطن واستمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

وتأتي هذه الاتصالات بعد مشاورات أجرتها الحكومة الباكستانية على مستوى السفراء، وبعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن انقسام في صف القيادة الإيرانية.

موقف إيراني موحد

في غضون ذلك، قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق آملي لاريجاني إن "مسؤولينا يقفون مع شعبهم صفا واحدا لاستيفاء حقوقه حتى آخر نفس".

وقال إن الرئيس الأمريكي "يسعى لإثارة الخلاف بين مسؤولينا للتغطية على هزائمه المتتالية"، وأضاف أن "على ترمب أن يعلم ألا خلاف بيننا بشأن مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني".

وكان المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي قال أمس الخميس إن "العدو يستهدف وحدة الإيرانيين وأمنهم القومي"، وذلك تعليقا على تصريحات ترمب التي زعم فيها أن طهران تعاني من "صراع على السلطة".

وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس" أن "الوحدة التي تشكلت بين أفراد الشعب أحدثت تصدعا في صفوف العدو"، وشدد على أهمية تلك الوحدة في إضعاف أعداء بلاده.

وفي وقت سابق، نشر ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" تدوينة ادعى فيها أن إيران تعاني من "صراع على السلطة"، وأضاف أن إيران تواجه "صعوبة كبيرة في تحديد قائدها"، مشيرا إلى أن "الصراع الداخلي مستمر بشكل جنوني بين المتشددين الذين يخسرون بشكل سيئ في ساحة المعركة، والمعتدلين الذين ليسوا معتدلين إلى هذا الحد، لكنهم يحظون بالاحترام"، وفق تعبيره.

تأهب أمريكي

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى بناء على طلب باكستان، في انتظار مقترح موحد من طهران.

وبناء على ذلك، علّق البيت الأبيض زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس التي كانت مقررة إلى إسلام آباد يوم الثلاثاء الماضي لإجراء جولة محادثات ثانية، في حين رفضت طهران إجراء مزيد من المحادثات، مشيرة إلى أنه لن يتم إرسال أي وفد إلى باكستان ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها.

في الوقت ذاته، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة تدرس استهداف أنظمة الدفاع الإيرانية في مضيق هرمز، إذا انهارت الهدنة الحالية مع طهران، ونقلت عن مصادر مطلعة أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يضعون خططا لاستهداف منظومات الدفاع الإيرانية في المضيق إذا لم تفض المفاوضات الجارية إلى نتيجة.

وتشمل الخيارات -ضمن عدة أنواع من الأهداف قيد الدراسة- توجيه ضربات مع التركيز بشكل خاص على "الاستهداف الديناميكي" لقدرات إيران حول مضيق هرمز وجنوب الخليج العربي وخليج عُمان، بحسب المصادر.

وأشارت إلى هجمات محتملة ضد زوارق هجومية سريعة صغيرة، وسفن زرع ألغام، وغيرها من الأصول التي ساعدت طهران على إغلاق هذه الممرات المائية الحيوية واستخدامها كورقة ضغط على الولايات المتحدة، كما تشمل الخطط الجديدة حملة قصف أكثر تركيزا حول الممرات المائية الإستراتيجية.

وسبق أن كشفت مصادر لـ"سي إن إن" أن نسبة كبيرة من صواريخ الدفاع الساحلي الإيرانية لا تزال سليمة، كما تمتلك إيران عددا كبيرا من الزوارق الصغيرة التي يمكن استخدامها كمنصات لشن هجمات على السفن، مما يعقد جهود الولايات المتحدة لفتح المضيق.

كما نقلت "سي إن إن" عن مصادر أن الجيش الأمريكي قد ينفذ تهديد ترمب السابق بضرب أهداف ذات استخدام مزدوج وبنية تحتية تشمل منشآت الطاقة، في محاولة لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.