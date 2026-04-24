بابا الفاتيكان يندد بمعاملة المهاجرين كالحيوانات

ندد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر -أمس الخميس- بطريقة معاملة العالم للمهاجرين واللاجئين، وقال إنهم يُعاملون في كثير من الأحيان على أنهم "أسوأ من الحيوانات الأليفة وغيرها من الحيوانات".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة البابوية، وهو في رحلة عودته من جولة أفريقية.

واختتم البابا ليو الرابع عشر جولة استمرت 11 يوما وشملت 4 دول أفريقية، بدأت من الجزائر التي غادرها إلى الكاميرون، ثم أنغولا وغينيا الاستوائية.

ودعا البابا -الذي طالما انتقد سياسات الهجرة المتشددة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب– إلى ‌‌معاملة المهاجرين معاملة إنسانية، وقال "إنهم بشر، وعلينا أن نعامل البشر بطريقة إنسانية، وألا نعاملهم بشكل أسوأ من الحيوانات".

ودعا "الدول الأكثر ثراء إلى مساعدة البلدان التي يغادرها ‌‌المهاجرون حتى لا يشعروا بالحاجة إلى المغادرة"، وتساءل: "ماذا تفعل الدول الأكثر ثراء لتغيير الوضع في الدول الأكثر ‌‌فقرا؟ ‌‌ولماذا لا نسعى.. إلى تغيير الأوضاع في تلك الدول؟".

العودة للمفاوضات

وبعد جولة طغت عليها سجالات علنية متبادلة بينه وبين الرئيس ترمب بشأن الحرب، حث البابا الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى المفاوضات.

وقال إن السؤال ليس ما إن كان ينبغي تغيير النظام في إيران أم لا، "بل السؤال ينبغي أن يتمحور حول كيفية تعزيز القيم التي نؤمن بها دون التسبب في وفاة هذا العدد الكبير للغاية من الأبرياء".

وكشف البابا عن أنه يحمل معه صورة لصبي لبناني مسلم قُتل في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. وكان قد تم التقاط صورة لهذا الصبي وهو يرفع لافتة ترحب بالبابا خلال زيارته إلى لبنان العام الماضي.

وقال للصحفيين "بوصفي راعيا للكنيسة، لا يمكنني أن أؤيد الحرب. وأود أن أشجع الجميع على إيجاد حلول تنبع من ثقافة السلام لا من الكراهية والانقسام".

وردا على سؤال بشأن ما إن كان يدين عمليات الإعدام الأخيرة في إيران، قال البابا إنه يدين "جميع الأفعال الظالمة"، وأشار إلى أن عقوبة الإعدام تقع ضمن تلك الأفعال.

وانتقد ترمب البابا بشدة في وقت سابق من الشهر الحالي، ⁠⁠ووصفه بأنه "سيئ للغاية"، وادعى أنه متساهل مع الجريمة، وكارثي في السياسة الخارجية، وذلك بعد تعليقاته على الحرب على إيران.

وبعدها رد البابا -في تصريحات لرويترز الاثنين الماضي- قائلا إنه يعتزم مواصلة انتقاد الحرب رغم تصريحات ترمب.

وأقام البابا ليو الرابع عشر -أمس الخميس- قداسا في الهواء الطلق في غينيا الاستوائية أمام عشرات الآلاف من أتباع الكنيسة الكاثوليكية، في ختام جولة إفريقية استمرت 11 يوما، هي أول رحلة دولية كبيرة يقوم بها بعد انتخابه لمنصبه البابوي.