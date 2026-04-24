الغارديان: تماسك قيادة إيران يدحض ادعاءات ترامب

رأت صحيفة الغارديان أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن صراعات حادة داخل القيادة الإيرانية لا يستند إلى معطيات واقعية، مؤكدة أن طهران أظهرت تماسكا مؤسسيا واضحا رغم اغتيال عدد من كبار قادتها.

ويشير تحليل باتريك وينتور إلى أن تكرار ترمب الحديث عن "انقسامات مجنونة" داخل إيران يفتقر إلى الاتساق، خاصة أنه سبق أن تحدث عن محدودية معرفته بالقيادة الجديدة، أو لمّح إلى احتمال حدوث تغيير في طبيعة النظام.

وتنقل الصحيفة عن خبراء أن إيران اتجهت خلال السنوات الأخيرة من حكم المرشد الراحل علي خامنئي نحو نمط قيادة أكثر جماعية، مما أدى إلى تقليص مركزية القرار وإعادة توزيع الأدوار داخل مؤسسات الحكم، بما يعزز الاستقرار السياسي.

ويبرز هذا التحول في قدرة النظام على امتصاص الضربات، إذ لم تؤدِّ عمليات اغتيال قادة بارزين إلى إرباك هيكلي، بل أظهرت المؤسسات قدرة على الاستمرار بسلاسة، مستندة إلى آليات تنظيمية أكثر مرونة وتماسكا.

كما يعكس هذا النمط الجماعي تراجعا نسبيا في تحميل المرشد مسؤولية القرارات الحساسة أو غير الشعبية، وهو ما يراه خبراء جزءا من إعادة صياغة توازنات السلطة داخل النظام، بما يضمن استمراريته في مواجهة الضغوط.

قضايا أخرى

بدورها، نقلت واشنطن بوست إعلان ترمب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع، لكنها استبعدت أن تقود المفاوضات إلى إنهاء العداء، معتبرة أنها خطوة أولى تظل مرهونة بجدية الإدارة الأمريكية.

فيما أشارت التايمز إلى تقلص مساحة قطاع غزة مع سيطرة إسرائيل على نحو 60% منه، مقابل تكدس أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف إنسانية قاسية، وسط استمرار القيود على المساعدات وتفاقم الأزمات الصحية والبيئية.

وأبرزت نيويورك تايمز تحولا في الموقف الألماني تجاه إسرائيل، مع تصاعد انتقادات رسمية غير مسبوقة لسياساتها في غزة ولبنان والضفة الغربية، مما يعكس قلقا متزايدا واحتمالات لإعادة تقييم مستوى الدعم.

إعلان

وفي السودان، أفادت وول ستريت جورنال بأن نهب المتاحف والمواقع الأثرية تحول إلى مصدر تمويل للحرب، مع اتهامات لقوات الدعم السريع ببيع مقتنيات تاريخية، في خطوة تهدد الهوية الثقافية للبلاد.

وتشير التقديرات الصادرة عن الهيئة القومية للآثار والمتاحف إلى أن قيمة المسروقات بلغت نحو 150 مليون دولار منذ اندلاع الحرب، فيما يرى خبراء أن الهدف يتجاوز المال ليشمل طمس الهوية التاريخية ومحو الذاكرة الثقافية للسودان.

وفي موضوع آخر، ذكرت لوموند أن نيجيريا تعزز تعاونها الأمني مع شركاء دوليين، بينهم فرنسا وتركيا، لمواجهة تصاعد تهديدات المتمردين، وسط تحركات متسارعة رغم غموض تفاصيل الشراكات العسكرية المرتقبة.