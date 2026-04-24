إيران توثق استهداف جامعاتها تمهيدا لملاحقة أمريكا وإسرائيل دوليا

كشف حسين أفشين -نائب الرئيس الإيراني لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة- عن "تحرك إيراني لتوثيق الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مراكزها العلمية، والعمل على إعداد ملف قانوني لملاحقتهما في المحافل الدولية"، وفقا لما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقال أفشين -خلال زيارة لجامعة "الشهيد بهشتي" في طهران الأربعاء الماضي- إن هذا الجهد يتم تنفيذه "من خلال الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية".

ووفقا للحكومة الإيرانية، تضررت أكثر من 20 جامعة في إيران جراء الضربات منذ بدء الحرب، كما تم استهداف أكاديميين، وهو ما تضعه إيران ضمن "محاولة إضعاف الأسس العلمية والثقافية للبلاد".

وقال أفشين إن "الهجمات على البنى التحتية العلمية والجامعية ليست مجرد اعتداء على الممتلكات والمعدات، بل هي هجوم على أسس إنتاج المعرفة وتدريب الموارد البشرية الماهرة، ومستقبل التنمية في البلاد".

وأضاف أن السلطات الإيرانية تجمع "كافة الوثائق الفنية وتقارير الخبراء والأدلة الميدانية"، تمهيدا لتقديمها "عبر القنوات القانونية المتاحة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة"، وفقا لما ذكرته وكالة مهر.

وكان وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني حسين سيمائي صراف قال -في تصريحات مطلع الشهر الجاري- إنه تم "توثيق جرائم العدو في مهاجمة المراكز العلمية والأكاديمية الإيرانية، وتم تجميعها كلها في ملفات".

وأوضح أنه سيتم "تقديم تلك الملفات ومتابعتها في شكل شكوى رسمية ستُرفع -من خلال الحكومة الإيرانية- إلى السلطات الدولية المختصة فور انتهاء العدوان العسكري".

وقال إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية استهدفت مختبرات وقاعات دراسية في الجامعات الإيرانية، مضيفا أن إيران "لديها ملايين الخريجين وملايين الطلاب، ولديها في هذه اللحظة مليون طالب وآلاف الباحثين والعلماء".