إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان تزامنا مع انطلاق مفاوضات واشنطن

تصاعدت وتيرة الخروق الإسرائيلية لإعلان وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تزامنا مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين تل أبيب وبيروت في البيت الأبيض.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت -أمس الخميس- سيارة على الطريق العام النبطية-شوكين جنوبي لبنان، وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 3 لبنانيين، زعم جيش الاحتلال أنهم من عناصر حزب الله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو شن غارات على جنوب لبنان عقب إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى.

وأفادت مراسلة الجزيرة -مساء أمس الخميس- بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على منطقة الريحان جنوبي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي -مساء الخميس- عمليات تفجير في عدد من البلدات بجنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عددا آخر من البلدات الجنوبية.

ومن ناحية أخرى، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس إنذارا إلى سكان جنوب لبنان طلب فيه عدم التحرك جنوب خط عدد من القرى أو الاقتراب من منطقة نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي، بالإضافة إلى عدم العودة إلى 57 قرية جنوب لبنان.

حزب الله يرد

في المقابل، أعلن حزب الله أنه أطلق وابلا من الصواريخ على بلدة شتولا شمال إسرائيل، وذلك ردا على ما وصفه بانتهاك وقف إطلاق النار واستهداف بلدة ياطر جنوب لبنان.

وقال حزب الله -في بيان- إن جنوده قصفوا بقذائف المدفعية تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأضاف أنهم هاجموا بمسيّرة انقضاضية جرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء هدمها منازل في بلدة رشاف جنوبي لبنان.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة جندي احتياط بجروح عقب استهداف حزب الله بمسيّرة لعناصر من جيش الاحتلال جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال اعترض 3 صواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى دويّ صفارات الإنذار -مساء الخميس- في شتولا بالقطاع الغربي للحدود مع جنوبي لبنان.

وجرى هذا التصعيد الإسرائيلي عشية الاجتماع التحضيري الثاني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل الذي انعقد في البيت الأبيض بواشنطن فجر اليوم الجمعة.

وتأتي الجولة الثانية من المفاوضات عقب محادثات أولى في واشنطن في 14 أبريل/نيسان الجاري، انتهت بإعلان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق دائم.