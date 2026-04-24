أمريكا تفرج عن أسرة مصرية بعد احتجاز لنحو 10 أشهر

ضباط بالقرب من موقع حادثة في بولدر، كولورادو، في الأول من يونيو/حزيران 2025 (أرشيف-الأوروبية)
Published On 24/4/2026

أمر قاض أمريكي أمس الخميس بإطلاق سراح امرأة وأطفالها الخمسة بعد احتجازهم في مركز هجرة لمدة تزيد على 10 أشهر، وهي أطول فترة احتجاز لأسرة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب.

واحتجزت السلطات المصرية هيام الجمل وأطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين الـ5 والـ18 عاما في مركز اتحادي منذ يونيو/حزيران الماضي بعد هجوم وقع العام الماضي على مسيرة مؤيدة لإسرائيل في بولدر بولاية كولورادو.

ووجهت السلطات اتهامات لزوجها السابق محمد صبري سليمان بارتكاب الهجوم، وتوفيت امرأة عمرها 82 عاما كانت قد أصيبت في ذلك الهجوم.

وقال إريك لي محامي الأسرة المحتجزة في تكساس في بيان "أسرة الجمل حرة الآن".

وسيتعين على هيام وابنتها الكبرى حبيبة سليمان (18 عاما) وضع أجهزة مراقبة في الكاحل.

انتقادات وتنديد

وانتقدت وزارة الأمن الداخلي، التي تتبعها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "آي سي إي" (ICE)، حكم الإفراج عن الأسرة قائلة إنه صدر عن "قاض ناشط.. يطلق سراح عائلة هذا الإرهابي في شوارع أمريكا".

وقبضت السلطات على محمد سليمان بعد هجوم على تجمع مؤيد لإسرائيل. وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن الزوجة انفصلت عنه بعد القبض عليه، ونددت كذلك بالهجوم.

ورفعت الأسرة دعوى جاء فيها أنه من غير القانوني معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. ووفق وسائل إعلام محلية، فإن عائلة سليمان تعاونت مع المحققين، كما أكد سليمان للمحققين أنه تصرف بمفرده.

ويقول فريق المحامين الخاص بالأسرة إن هيام وأطفالها لم يكونوا على علم مسبق بخطط المشتبه به وإن الأسرة احتُجزت بشكل غير قانوني. وقالت الحكومة إن العملاء الاتحاديين يحققون في "مدى" معرفة الأسرة بالهجوم.

الرئيس ترمب يزور مركز احتجاز مؤقتا للمهاجرين في فلوريدا في الأول من يوليو/تموز 2025 (أرشيف-رويترز)
الرئيس ترمب يزور مركز احتجاز مؤقتا للمهاجرين في فلوريدا في الأول من يوليو/تموز 2025 (أرشيف-رويترز)

ظروف احتجاز صعبة

وذكر الفريق القانوني أيضا أن صحة أفراد الأسرة تدهورت في أثناء احتجازهم وأنهم حُرموا من الرعاية الطبية المناسبة.

وقال إريك لي محامي الأسرة إن هيام نُقلت هذا الشهر إلى غرفة طوارئ خارج مركز الاحتجاز بعد أن "بدأت تعاني من آلام مبرحة"، وإنها خضعت لفحص بالأشعة المقطعية أظهر وجود "سوائل حول القلب". وقال الفريق القانوني إن أطفالها الخمسة جميعهم يعانون من الاكتئاب.

في حين قالت وزارة الأمن الداخلي إن الأسرة تلقت الرعاية الطبية.

وأشارت جماعات حقوق الإنسان إلى شكاوى محتجزين بشأن الظروف في مرافق احتجاز إدارة الهجرة والجمارك والتي وصفوها بأنها غير إنسانية.

وتوفي 47 شخصا على الأقل خلال احتجاز إدارة الهجرة والجمارك لهم منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي.

المصدر: رويترز
