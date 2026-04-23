5 شهداء في بيت لاهيا مع استمرار الخروق الإسرائيلية بغزة

استشهد 5 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- وأصيب آخرون بجروح خطيرة مساء أمس الأربعاء، إثر غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مسجد في منطقة "مشروع بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن القصف تزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال للمناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا، مما أدى إلى تساقط الشظايا على منازل المواطنين في الشارع العام للبلدة.

وفي وسط القطاع، أصيب 4 مواطنين برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج، بينما سجلت إصابة خطيرة جنوبا إثر غارة من مسيرة استهدفت منطقة دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وكانت بلدة جباليا شمالي القطاع قد شهدت -في وقت سابق من صباح الأربعاء- استشهاد مواطن وإصابة آخرين، جراء غارة استهدفت مجموعة من الأهالي أثناء محاولتهم إزالة ركام منزلهم في شارع غزة القديم.

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي -منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى 72,562 شهيداً و172,320 مصاباً.

وأوضحت المصادر الطبية أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 786 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات في هذه الفترة إلى 2,217 إصابة، مع انتشال جثامين 761 شهيداً من تحت الأنقاض.

وأكدت الطواقم الطبية أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم نتيجة استمرار عمليات الاستهداف، وتعمد الاحتلال عرقلة عمليات الإخلاء.