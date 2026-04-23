5 شهداء في بيت لاهيا مع استمرار الخروق الإسرائيلية بغزة

epa12903746 Palestinians pray over the bodies of relatives killed in an Israeli airstrike on the city of Khan Younis at Nasser Hospital in the southern Gaza Strip, 21 April 2026. According to the Palestinian news agency WAFA, three citizens were killed in a bombing that targeted the Al-Zaqzouq intersection in the Al-Amal neighborhood, west of Khan Younis city. EPA/HAITHAM IMAD
الغارات الإسرائيلية قتلت أكثر من 786 فلسطينيا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (الأوروبية-أرشيف)
Published On 23/4/2026

استشهد 5 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- وأصيب آخرون بجروح خطيرة مساء أمس الأربعاء، إثر غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مسجد في منطقة "مشروع بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن القصف تزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال للمناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا، مما أدى إلى تساقط الشظايا على منازل المواطنين في الشارع العام للبلدة.

وفي وسط القطاع، أصيب 4 مواطنين برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج، بينما سجلت إصابة خطيرة جنوبا إثر غارة من مسيرة استهدفت منطقة دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وكانت بلدة جباليا شمالي القطاع قد شهدت -في وقت سابق من صباح الأربعاء- استشهاد مواطن وإصابة آخرين، جراء غارة استهدفت مجموعة من الأهالي أثناء محاولتهم إزالة ركام منزلهم في شارع غزة القديم.

epaselect epa12872855 Palestinians mourn next to the bodies of victims killed in an Israeli airstrike at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, central Gaza Strip, 07 April 2026. According to the Palestinian news agency WAFA, at least 10 people were killed in an Israeli strike targeting the Al-Maghazi refugee camp in the central Gaza Strip. EPA/HAITHAM IMAD
خروق إسرائيلية متكررة لوقف إطلاق النار توقع شهداء وجرحى (الأوروبية)

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي -منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى 72,562 شهيداً و172,320 مصاباً.

وأوضحت المصادر الطبية أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 786 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات في هذه الفترة إلى 2,217 إصابة، مع انتشال جثامين 761 شهيداً من تحت الأنقاض.

وأكدت الطواقم الطبية أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم نتيجة استمرار عمليات الاستهداف، وتعمد الاحتلال عرقلة عمليات الإخلاء.

المصدر: وكالات
