هل أوقف ترامب إعدام 8 نساء من "الذكاء الاصطناعي" في إيران؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن السلطات في إيران وافقت على عدم إعدام ثماني متظاهرات، واعتبر ذلك علامة احترام لشخصه، وهو ما نفته طهران التي اتهمته بنشر الأكاذيب.

وكتب ترامب في منشور عبر وسائل التواصل إن "هذه أخبار جيدة للغاية"، وذلك بعد يوم من إعلانه وقف إطلاق نار من جانب واحد في الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف ترامب أن 4 من النساء سيُفرج عنهن على الفور، بينما ستصدر بحق الأربع الأخريات أحكام بالسجن لمدة شهر واحد، وعبّر عن امتنانه بقوله: "أقدر بشدة أن إيران وقادتها احترموا طلبي بصفتي رئيس الولايات المتحدة وألغوا الإعدام المقرر".

وفي سياق الترويج للرواية ذاتها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات خلال لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، بأن "الرئيس ترامب وحده هو من استطاع إنقاذ حياة هؤلاء النساء الإيرانيات الثماني الجميلات".

أصل المنشور وخلفية المصدر

وكان حساب البيت الأبيض على منصة "إكس" قد أعاد نشر لقطة من تصريح ترامب على منصة "تروث سوشال" قال فيها: "إلى القادة الإيرانيين الذين سيدخلون قريبا في مفاوضات مع ممثلي، سأقدر بشدة الإفراج عن هؤلاء النساء، وأنا متأكد من احترامهم لذلك، أرجو ألا تلحقوا بهن أي أذى، وستكون بداية عظيمة لمفاوضاتنا".

ويشار إلى أن ترامب شارك في البداية تغريدة نشرها حساب "إيال يعقوبي"، وهو مؤثر معروف بدعمه القوي لإسرائيل وترويجه للدعاية الإسرائيلية والأكاذيب المتعلقة بالحرب على غزة للتشكيك في الضحايا.

وكان يعقوبي قد نشر في 21 أبريل/نيسان الجاري صورا لوجوه ثماني نساء، وكتب: "الجمهورية الإسلامية تستعد لإعدام ثماني نساء بالشنق، لا كلمة واحدة من المجتمع الدولي أو ما يُسمى بمنظمات حقوق الإنسان".

التشكيك في الصور

وشهدت منصات التواصل حالة واسعة من التشكيك، إذ اتهم مستخدمون ترامب بإعادة نشر صور لنساء مزعومات تم توليدها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتساءل الناشط المؤثر أوين شروير عن سر امتلاكهن لثبات لقطة الرأس من جلسة التصوير ذاتها، مضيفا: "هل التقطن هذه الصور الاحترافية معا؟ أم أنها مجرد صدفة أخرى".

واستدعت منصات إخبارية مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي ضمن ما أسمته عملية تأثير إسرائيلية، حيث كتب حساب كريس ميناهان: "هناك عملية تأثير إسرائيلية تسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل الخير تختلق ضحايا من إيران للتحريض على تغيير النظام، وقد عقدوا مؤتمرا في نيويورك الأسبوع الماضي، وهذا مقطع قصير لفيديو دعائي زائف نشروه".

وفي تفاعل آخر، سخر روبرت بارنز، وهو محامي قضايا مدنية وجنائية ودستورية، من تبني ترامب لادعاءات يعقوبي، ووصف الأخير بأنه ناشط يضع إسرائيل في المقام الأول ويكذب بصفة مستمرة.

وأضاف بارنز بأسلوب ساخر: "لقد احتضنه ترامب بحماس، لكنها أخبار جيدة لإيران على أي حال؛ إذ يمكنهم الموافقة على عدم إعدام النساء الثماني اللواتي لم ينووا إعدامهن من الأساس، حيث يصعب إعدام أشخاص هم في الحقيقة مجرد صور مولدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي".

سخرية واسعة واختبار "غروك"

وفي تفاعل آخر، انتقد حساب يحمل اسم "محمد" تبني البيت الأبيض لهذه الرواية، حيث كتب: "لا أحد ينشر أكاذيب صارخة لصالح إسرائيل أكثر من إيال يعقوبي، والآن البيت الأبيض ينشر هراءه المختلق، يا له من عالم غبي".

وكتب حساب جونيور: "ترامب يتوسل للقادة الإيرانيين لعدم إعدام 8 نساء مولدات بالذكاء الاصطناعي، هذا أطرف شيء رأيته على الإطلاق".

وللتحقق من الصور، اختبر نشطاء روبوت "غروك" الذي أوضح أن الادعاء مبالغ فيه؛ مشيرا إلى أن صور النساء تعود لمعتقلات في احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي، وأن منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أكدت تلقي ناشطة واحدة، وهي بيتا همتي، حكما بالإعدام، من غير وجود مواعيد إعدام مؤكدة للمجموعة بأكملها.

الرد الإيراني

وعلى الجانب الإيراني، وصفت طهران، وفق وكالة رويترز، القضية برمتها بأنها تلفيق ومحاولة من ترامب لحفظ ماء وجهه، في ظل شعوره بالإحباط لرفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا لخمس النفط والغاز في العالم، رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه في 8 أبريل/نيسان ومدده يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة ميزان الإيرانية يوم الأربعاء: "إن خالي الوفاض ترامب في ساحة المعركة دفعه نحو اختلاق إنجازات من أخبار كاذبة"، مضيفة أن ترامب دعا طهران لإلغاء أحكام إعدام بالاستناد إلى قصة كاذبة، ورغم كشف زيفها عاد ليصرح بإلغاء الأحكام ويشكر إيران.

وأكدت الوكالة أن بعض النساء أُفرج عنهن بالفعل، وتواجه بعضهن اتهامات قد تؤدي إلى السجن وليس الإعدام.

تحديد هويات النساء ورد السفارة الإيرانية

ونشر ناشطون آخرون أسماء لثماني نساء إيرانيات بالاستناد إلى تقارير من مواقع أمريكية مثل "فوكس نيوز" و"نيويورك تايمز"، لكنهم كذّبوا ما ذُكر حول جهود ترامب في إيقاف إعدامهن.

وفي السياق ذاته، ردّ حساب السفارة الإيرانية في سيراليون على تصريحات ترامب بتدوينة لتدقيق الحقائق، مؤكدا أن أربعا من النساء اللواتي ذكرهن ترامب طليقات منذ أسابيع، بينما الأخريات في الحجز بانتظار محاكمة بتهم تؤدي إلى السجن وليس الإعدام.

وذكّرت السفارة بـ"كذبة" سابقة لترامب حول تنفيذ 800 إعدام في إيران، لتختم تدوينتها بالقول: "الخلاصة: ترامب من دعاة الحرب الخاسرين، وهو كاذب، ومنفصل عن الواقع بصفة تامة".

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات في إيران انطلقت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية، إثر تراجع سعر صرف العملة المحلية (الريال) إلى مستويات متدنية، وارتفاع معدل التضخم إلى 43% وفق الأرقام الرسمية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن التلفزيون الإيراني بالاستناد إلى مصدر أمني، اعتقال 3 آلاف شخص بتهمة الانتماء إلى "مجموعات إرهابية" أو المشاركة في أعمال شغب.

وتقول طهران إن هذه المجموعات حولت مسار الاحتجاجات نحو العنف، مما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف الشرطة وقوى الأمن.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، إلى مقتل ما لا يقل عن 3428 من المتظاهرين.

وأوضحت المنظمة أن العدد الفعلي قد يفوق ذلك بكثير، غير أنه لم يتسنَّ تأكيد هذه الأرقام عبر مصادر مستقلة.