مسؤول إيراني: طهران بدأت تحصيل رسوم على عبور مضيق هرمز

أعلن حميد رضا حاجي بابائي نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني -اليوم الخميس- أن بلاده بدأت تحصيل أولى عائداتها من الرسوم التي فرضتها على عبور مضيق هرمز.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بابائي قوله إن "أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي".

وأضاف أن مقدار الرسوم المحصلة يختلف من سفينة إلى أخرى، حسب نوع وكمية البضائع ومستوى المخاطر، مشيرا إلى أن إيران هي من تحدد مقدار هذه الرسوم وكيفية تحصيلها، حسب وكالة تسنيم.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز إن إيران تحولت من امتلاك البحرية الأكثر فتكا في الشرق الأوسط لتتصرف الآن وكأنها مجموعة من القراصنة.

وأضافت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن ما نشهده اليوم هو قرصنة سافرة، مشيرة إلى أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال يتسم بفعالية هائلة.

سنتكوم: 31 سفينة عادت أدراجها

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن 31 سفينة عادت أدراجها بسبب الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وقالت في تدوينة عبر منصة إكس -اليوم الخميس- إن "قوات الولايات المتحدة، في إطار الحصار على إيران، أمرت 31 سفينة بتغيير مسارها أو العودة إلى أحد الموانئ (الإيرانية)".

وأشارت إلى أن "الغالبية العظمى من السفن امتثلت لأوامر الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن معظم السفن التي عادت كانت ناقلات نفط.

وفي 20 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت سنتكوم أنه منذ بدء الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها في 13 أبريل/نيسان، أصدرت القوات الأمريكية تعليمات لـ27 سفينة بالعودة أو الرجوع إلى أحد الموانئ الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، عقب الجولة الأولى من مسار المفاوضات مع إيران في باكستان، بدء فرض حصار على مضيق هرمز.