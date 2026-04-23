الجيش الإسرائيلي يفجر أحياء في بنت جبيل ويواصل تمركزه جنوبي لبنان

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل، كما أحرق وفجّر عددا من المنازل في بلدتي ميس الجبل والخيام جنوبي لبنان، وقال إن قواته ستواصل التمركز جنوبي لبنان خلال وقف إطلاق النار.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية أحرقت منذ ساعات الصباح الأولى منازل في حي المفيلحة غربي بلدة ميس الجبل، كما نفذت تفجيرا في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار الذي بدأ يوم 17 أبريل/نيسان الجاري وينتهي الأحد.

من جهتها، قالت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الخميس، إن عدد الصحفيين القتلى جراء العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/آذار الماضي بلغ 27، إضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى.

عمليات إسرائيلية

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عنصرا من حزب الله أمس الأربعاء بغارة جوية، زاعما أن الغارة استهدفت "منصة إطلاق" في منطقة سجد بجنوب لبنان.

كما أعلن أنه اعترض "هدفا جويا مشبوها" أُطلق على تجمع لعدد من جنوده المتوغلين جنوبي لبنان.

وأضاف أن الهدف لم يعبر إلى داخل إسرائيل، مشيرا إلى أنه -وفقا للسياسة المتبعة- لم تُفعَّل الإنذارات. وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي تعبير "هدف جوي مشبوه" للإشارة إلى مسيّرات.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي المنطقة التي استُهدف الجنود الإسرائيليون فيها، علما أنه سبق للجيش الإعلان عن وجود 5 فرق عسكرية في جنوب لبنان.

وأُعلن عن عدة حوادث مشابهة خلال اليومين الماضيين، إذ أعلن حزب الله تنفيذه عدة هجمات، في حين لم يعلق على الفور على بيان الجيش الإسرائيلي الأخير.

تمركز إسرائيلي جنوبي لبنان

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته ستستمر بالتمركز جنوبي لبنان خلال وقف إطلاق النار لمواجهة نشاط حزب الله.

وحذر السكان من التحرك جنوب الخط المحدد أو الاقتراب من نهر الليطاني ومحيطه حتى إشعار آخر.

كذلك جدد الجيش الإسرائيلي منع عودة السكان إلى أكثر من 40 بلدة وموقعا في جنوب لبنان ضمن ما قال إنها إجراءات أمنية مستمرة.

مساع لتمديد الهدنة

في الأثناء، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر لبناني رسمي رفيع قوله إن الاجتماع المرتقب اليوم في واشنطن مع إسرائيل هو استكمال للاجتماع الذي عقده الطرفان الأسبوع الماضي، وأضاف "سنطلب في الاجتماع تمديد مهلة وقف النار ووقف هدم المنازل في القرى المحتلة بجنوب البلاد".

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن الحزب يريد الالتزام بوقف إطلاق النار لكن على إسرائيل الالتزام به أيضا.

وأضاف أن التفاوض المباشر مع إسرائيل خطأ كبير يؤدي إلى زيادة الانقسام الداخلي.

يأتي ذلك في حين يُنتظر أن تستضيف واشنطن، الخميس، جولة ثانية من مباحثات تمهيدية بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء، في محاولة لإبرام اتفاق ينهي الحرب.

ويوم 17 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كان آخرهم مقتل الصحفية آمال خليل جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيري، الأربعاء.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، عدوانا على لبنان خلّف 2475 قتيلا و7696 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.