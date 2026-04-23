كاتس: إسرائيل ننتظر الضوء الأخضر لإعادة إيران إلى العصر الحجري

قال زير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل على أهبة الاستعداد "لإبادة سلالة خامنئي وتدمير منشآت الطاقة والبنية التحتية لإيران" عبر ضربات مركزة وأشد فتكا من الحملة الأولى.

وذكر الوزير الإسرائيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الخميس، إن تل أبيب تنتظر الضوء الأخضر من حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف الحرب ضد إيران.

وتأتي التهديدات الإسرائيلية في وقت يسيطر فيه الغموض بشأن فرص عقد جولة ثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء تهديداته باستئناف الهجمات على إيران قبل ساعات من نهاية هدنة أعلنها سابقا، لكنه رفض رفع الحصار على الموانئ الإيرانية.

"سنعيد إيران إلى العصر الحجري"

وقال كاتس في تكرار لتهديدات سابقة للرئيس الأمريكي "سنعيد إيران إلى العصر الحجري بتفجير منشآت الطاقة والكهرباء وسحق بنيتها التحتية الاقتصادية. الهجوم سيكون مختلفا هذه المرة وستوجه ضربات مدمرة ستهز أركان النظام الإيراني".

وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن تدريبات جارية لسلاح الجو وخطط مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف الحرب على إيران، تم الإعداد لها بشكل مسبق مع توقعات بفشل الجولة الثانية من المفاوضات في إسلام آباد.

ولم تحقق الولايات المتحدة حتى الآن الأهداف التي أعلنها ترامب في بداية الحرب، وهي القضاء على قدرة إيران على مهاجمة الدول المجاورة لها وإنهاء برنامجها النووي وتسهيل مهمة إسقاط النظام على شعبها.

واندلعت الحرب بهجوم مباغت شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير اغتيل في يومه الأول المرشد الأعلى الإيراني علي خامئني، ما أشعل فتيل نزاع إقليمي أوقع آلاف القتلى، خصوصا في إيران ولبنان.

ويرزح الاقتصاد العالمي تحت وطأة هذا النزاع، خصوصا بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره في الأوضاع العادية نحو خُمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال.