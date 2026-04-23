قمة أوروبية بقبرص.. تمويل جديد لأوكرانيا وحرب إيران على الطاولة

يجتمع القادة الأوروبيون، اليوم الخميس، في قبرص، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب موافقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو ( 106 مليارات دولار) لأوكرانيا.

ومن المتوقع التصديق رسميا على القرض في وقت لاحق الخميس، قبل عشاء يجمع رؤساء الدول والحكومات في "آيا نابا مارينا" شرق الجزيرة.

وقالت دبلوماسية أوروبية إن حضور زيلينسكي في قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يحمل "أهمية رمزية"، في ظل تخصيص أموال لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا خلال عامي 2026 و2027.

رفع الفيتو المجري

وكان رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان قد عرقل القرض لأشهر بسبب خلاف بشأن خط أنابيب متضرر، وبعد هزيمته في الانتخابات، رفع الجانب المجري الفيتو عن الأموال مع انتظار استئناف تدفق النفط الروسي عبر خط "دروجبا" بعدما أعلنت كييف إصلاحه.

ومن المتوقع أن يركز القادة الأوروبيون -بعد إقرار القرض وشعورهم بالارتياح تجاهه- على تطورات الحرب في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يشارك، غدا الجمعة، عدد من قادة دول المنطقة في المباحثات، من بينهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله.

ورغم نفوذهم المحدود، يروج الأوروبيون للحوار مع دول المنطقة، مع التركيز على الوضع في لبنان والمحادثات بين تل أبيب وبيروت، وفق مسؤول أوروبي.

ويكتسب الاجتماع بعدا رمزيا بعد استهداف قاعدتين بريطانيتين في قبرص بمسيّرات إيرانية مع بداية الحرب.

وتأثر الاقتصاد الأوروبي بإغلاق مضيق هرمز، وتكبّد تبعات وخيمة جراء ذلك، إذ ارتفعت فاتورة النفط والغاز بنحو 24 مليار يورو خلال 7 أسابيع، مع اتخاذ تدابير لدعم قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والزراعة والصيد، وسط مخاوف من نقص الكيروسين.

وقال مسؤول أوروبي "نحن على استعداد للمساهمة، عندما تسمح الظروف، في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وكل شيء سيتوقف بالطبع على طريقة تطور الأحداث، ونأمل احترام وقف إطلاق النار والحفاظ عليه" بين الولايات المتحدة وإيران".

وفي مواجهة تداعيات الحرب، عرضت بروكسل توصيات للتعامل مع الأزمة، دون الإعلان عن إجراءات أو التزامات مالية.