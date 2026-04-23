على متن قوارب متهالكة.. إنقاذ مئات المهاجرين قبالة السواحل الليبية

بيانات مشروع المهاجرين المفقودين أشارت لفقدان أكثر من 1300 مهاجر في وسط البحر المتوسط خلال عام 2025 (الهلال الأحمر الليبي)
Published On 23/4/2026
آخر تحديث: 12:05 (توقيت مكة)

أعلن الهلال الأحمر الليبي أن قوات خفر السواحل، أنقذت 404 مهاجرين غير نظاميين، كانوا على متن 10 قوارب قبالة سواحل طبرق، بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر.

وأوضح الهلال الأحمر أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، وقد تلقوا إسعافات أولية إضافة إلى الطعام والأغطية بعد وصولهم إلى البر.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من حادث مأساوي آخر قبالة طبرق، حيث تأكدت وفاة 10 مهاجرين فيما لا يزال 31 في عداد المفقودين، بينما جرفت أمواج البحر 6 جثث إلى الشاطئ في وقت سابق.

وفي استجابة جديدة، تلقت بلاغًا من حرس السواحل – قطاع بنغازي بإنقاذ مركبين على متنهما 106 مهاجرين من جنسيات مختلفة، حيث سارعت الفرق لتقديم الدعم الإنساني والإسعافات اللازمة بكفاءة عالية جمعية الهلال الأحمر الليبي
المهاجرون الذين تم إنقاذهم كانوا في ظروف مأساوية (الهلال الأحمر الليبي)

نقطة عبور رئيسية

وتعد ليبيا إحدى أبرز نقاط عبور المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في رحلتهم نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، هربا من النزاعات والفقر.

وأشارت بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه خلال يناير/كانون الثاني الماضي وحده، أُبلِغ عن وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 375 مهاجرا جراء عدة حوادث غرق "غير مرئية" في وسط البحر الأبيض المتوسط، في ظل ظروف جوية قاسية، مع ترجيح حدوث مئات الوفيات الأخرى التي لم تُرصد.

كما أظهرت بيانات مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فقدان أكثر من 1300 مهاجر في وسط البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2025.

المصدر: الجزيرة + رويترز
إعلان