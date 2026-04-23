على متن قوارب متهالكة.. إنقاذ مئات المهاجرين قبالة السواحل الليبية

أعلن الهلال الأحمر الليبي أن قوات خفر السواحل، أنقذت 404 مهاجرين غير نظاميين، كانوا على متن 10 قوارب قبالة سواحل طبرق، بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر.

وأوضح الهلال الأحمر أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، وقد تلقوا إسعافات أولية إضافة إلى الطعام والأغطية بعد وصولهم إلى البر.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من حادث مأساوي آخر قبالة طبرق، حيث تأكدت وفاة 10 مهاجرين فيما لا يزال 31 في عداد المفقودين، بينما جرفت أمواج البحر 6 جثث إلى الشاطئ في وقت سابق.

نقطة عبور رئيسية

وتعد ليبيا إحدى أبرز نقاط عبور المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في رحلتهم نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، هربا من النزاعات والفقر.

وأشارت بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه خلال يناير/كانون الثاني الماضي وحده، أُبلِغ عن وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 375 مهاجرا جراء عدة حوادث غرق "غير مرئية" في وسط البحر الأبيض المتوسط، في ظل ظروف جوية قاسية، مع ترجيح حدوث مئات الوفيات الأخرى التي لم تُرصد.

كما أظهرت بيانات مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فقدان أكثر من 1300 مهاجر في وسط البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2025.