الدفاعات الجوية تنطلق في سماء طهران وإسرائيل تنفي تنفيذ هجوم

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع أصوات دفاعات جوية في مناطق بالعاصمة طهران مساء اليوم الخميس.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاعات الجوية "تعاملت مع أهداف معادية في مناطق من طهران".

وقال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إن تفعيل الدفاعات الجوية قد يكون تدريبات في إطار الاستعدادات الإيرانية لأي هجوم، أو من أجل التصدي لطائرات مسيّرة.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن إسرائيل لم تشن هجوما على إيران، مؤكدا أن الدفاعات الجوية التي انطلقت هي في إطار مناورات.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي للجزيرة إنه لا تغيير في وضعية وقف إطلاق النار مع إيران.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 5 دولارات للبرميل بعد أنباء عن غارات جوية في إيران.