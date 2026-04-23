صراع على مضيق هرمز.. ترمب يؤكد سيطرة كاملة وإيران تحصل رسوم عبور

أكثر من 800 سفينة لا تزال عالقة ضمن صراع فرض القوة في منطقة مضيق هرمز بين إغلاق إيراني وحصار أمريكي، فمن جهة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، سيطرة قواته بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أعلنت طهران أنها حصّلت "أول العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز".

وقال ترمب، في تصريحاته اليوم الخميس، إن مضيق هرمز سيبقى "مغلقا بإحكام" أمام السفن المتوجهة للموانئ الإيرانية حتى تتمكن إيران من إبرام اتفاق، وقال "لا يمكن أن تدخل أي سفينة أو تخرج دون موافقة البحرية الأمريكية".

كما أكد الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال" أنه أصدر أوامره للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب يزرع الألغام في المضيق، وأن تضاعف كاسحات الألغام جهودها 3 مرات لإزالة الألغام المزروعة، مؤكدا أنها "تعمل حاليا على تطهير مضيق هرمز".

من جهتها، أكدت وزارة الحرب الأمريكية أن قواتها اعتلت أمس متن سفينة في المحيط الهندي خاضعة للعقوبات كانت تنقل نفطا من إيران، مؤكدة أنه "لا يمكن للجهات الخاضعة للعقوبات استخدام المياه الدولية للتهرب"، حسب قولها.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تصعيد جديد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع عدم تعليق طهران رسميا على إعلان ترمب تمديد وقف إطلاق النار لفترة غير محددة، وفي ظل الغموض المحيط باحتمال إجراء محادثات جديدة في باكستان، في إطار الجهود لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) عن 3 مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية أن "أعضاء الكونغرس أُبلغوا أن إيران ربما زرعت 20 لغما أو أكثر في مضيق هرمز وما حوله".

وقدّر البنتاغون أن يستغرق نزع الألغام من مضيق هرمز مدة تصل إلى 6 أشهر، وهو ما سيؤثر على أسعار النفط عالميا، وفق تقرير الصحيفة الذي نفى متحدث باسم البنتاغون فحواه.

إعلان

ويأتي هذا التحرك بعد يوم من هجوم شنه الحرس الثوري الإيراني على 3 سفن شحن في المضيق، والاستيلاء على اثنتين منها.

ونشرت وزارة الحرب الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، لقطات مصورة تظهر قوات أمريكية على متن ناقلة النفط "ماجستيك إكس" التي ترفع علم غينيا، والتي تم الاستيلاء عليها في المحيط الهندي.

وجاء في بيان للبنتاغون "سنواصل جهودنا في مجال إنفاذ القانون البحري العالمي لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم الدعم المادي لإيران، أينما كانت تعمل".

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتخاذ بلاده "تدابير وفقا للقانون الدولي أمام عدوان وتهديد أمريكا والكيان الصهيوني".

وقال نائب رئيس مجلس الشورى، حميد رضا حاجي بابائي، إن "أول العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء تسنيم.

ونقلت وكالة فارس عن البنك المركزي الإيراني قوله إن "رسوم عبور مضيق هرمز تؤخذ فقط من السفن التي تحصل على إذن عبور"، مؤكدا أنها ستؤخذ "مقابل خدمات الأمن" وسيتم تحصيلها نقدا، وتختلف قيمتها حسب نوع وكمية البضائع ونسبة المخاطرة.

وفي السياق، ذكر موقع بلومبيرغ اعتمادا على بيانات تتبُّع أن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران شقت طريقها عبر مضيق هرمز وخرقت الحصار الأمريكي.

كما قال رئيس السلطة القضائية بإيران غلام حسين محسني إيجئي إن "3 سفن خضعت لإجراء تأديبي بهرمز أمس، والأمريكيون لا يملكون شجاعة الاقتراب من المضيق".

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن سفينتي حاويات استولت عليهما إيران قرب مضيق هرمز تم اقتيادهما إلى ميناء بندر عباس.

وتثير الأزمة المستمرة في مضيق هرمز بين الجانبين الأمريكي والإيراني قلق الحكومات الأوروبية ودول أخرى على مستوى العالم، إذ باتت تلمس خطر ذلك على اقتصاد بلادها.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) عن مصادر ملاحية أن شركات الشحن تتجنب مضيق هرمز بعد استيلاء الحرس الثوري على سفينتين أمس.

بدورها، قالت الحكومة الألمانية إنها مستعدة للمساهمة في الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتسق مع القانون الدولي، مؤكدة أن المضيق يجب أن يظل مفتوحا بشكل دائم بلا عقبات أو رسوم، ودعت إيران إلى اغتنام الفرصة واستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد.

كما قال كل من وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية كاترين فوتران إنهما يثقان بإمكانية إحراز تقدم حقيقي بشأن مضيق هرمز.

بينما قال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون إن تأثير صراع الشرق الأوسط سيكون كبيرا على اقتصاد البلاد.