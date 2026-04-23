ما دور الصين الخفي في مفاوضات طهران وواشنطن؟

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن الصين منخرطة خلف الكواليس في الاتصالات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وتسعى إلى لعب دور غير معلن في مسار المفاوضات بين الطرفين.

وقالت الصحيفة -مساء الأربعاء نقلا عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية في المنطقة- إن بكين تعمل على التواصل مع قادة في الحرس الثوري الإيراني، بهدف "تليين مواقفهم" حيال المسار التفاوضي مع واشنطن.

وبحسب المصادر نفسها، أبلغت الصين القيادة الإيرانية بأنها قد تتجه إلى توسيع البحث عن مصادر بديلة للنفط والغاز في حال استمرار إغلاق أو حصار مضيق هرمز، كما حذّرت من احتمال تعليق اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة مع إيران.

وأضافت المصادر أن بكين أعربت -في الوقت ذاته- عن قلقها من "مغبة التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالحصول على موطئ قدم في قطاع النفط الإيراني".

صفقة محتملة

وادعت الصحيفة الإسرائيلية أن القلق الصيني يعود إلى مقترح إيراني قُدّم إلى الجانب الأمريكي قبل اندلاع الحرب، يتضمن السماح بدخول شركات أمريكية إلى قطاع النفط الإيراني، بهدف إعادة تأهيله وتطويره، مقابل تحقيق عوائد مالية كبيرة.

وأضافت أن هذا المقترح طُرح مجددا على طاولة المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، ويشترط الإيرانيون مقابله الإفراج عن الأموال المجمّدة ورفع العقوبات، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن "يسرائيل هيوم".

وقد حذّرت الصين -أمس الأربعاء- من أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بـ"مرحلة حرجة"، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار، بهدف منح إيران مزيدا من الوقت للتفاوض.

وأعلنت الخارجية الصينية أنها تدعم استمرار الأطراف في حل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، مشددة على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأضافت الوزارة أن الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط بلغت مرحلة حساسة، وأن منع تجدد القتال يجب أن يكون الهدف الأساسي لجميع الأطراف.

والاثنين الماضي، أعربت الصين عن قلقها بشأن اعتراض سفينة شحن إيرانية بالقوة، مؤكدة أن الوضع في مضيق هرمز "حساس ومعقد"، وأن هناك حاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ تأكيده ضرورة الحفاظ على أمن واستمرارية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشدداً على دعم بلاده لوقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بالحلول الدبلوماسية لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -الأحد الماضي- أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية في خليج عُمان، اعترضت خلالها المدمرة "يو إس إس سبروانس" سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"، بعد محاولتها ما سماه خرق الحصار البحري المفروض على إيران.

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي تمديد الهدنة مع إيران إلى حين تقديم طهران مقترحها بشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب.

وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا -في 8 أبريل/نيسان الجاري- هدنة لمدة أسبوعين، قبل أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد -في 11 من الشهر ذاته- جولة محادثات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق.