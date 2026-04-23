شهيد و3 مصابين بقصف على خان يونس

استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، فجر الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمّع مدنيين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد حرب إبادة جماعية خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر في خان يونس بوصول جثمان الشاب يحيى أبو شلهوب و3 مصابين بجروح مختلفة إلى المستشفى، جراء غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفتهم في منطقة المسلخ جنوبي خان يونس.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف نحو مناطق شرقي مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية شرقي المدينة، وفي منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح، حسب مصادر محلية.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي نفّذ، فجر الخميس، عملية تفجير واسعة لمنازل ومنشآت داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار بمحيط المنطقة.

استمرار العدوان

ومساء أمس الأربعاء، استشهد 5 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- وأصيب آخرون بجروح خطيرة إثر غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مسجد في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ويوم 14 أبريل/نيسان الجاري، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروقات عن استشهاد 786 فلسطينيا وإصابة 2217، وفقا لوزارة الصحة بغزة.

كما أكدت الطواقم الطبية أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم نتيجة استمرار عمليات الاستهداف، وتعمد الاحتلال عرقلة عمليات الإخلاء.

إعلان

إضافة إلى ذلك، تخرق إسرائيل الاتفاق بمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني -بينهم 1.5 مليون نازح- أوضاعا كارثية.