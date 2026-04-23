ترمب يحضر محادثات سفيري لبنان وإسرائيل بالبيت الأبيض

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، في جولة جديدة من المحادثات بين سفيري لبنان وإسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات التي كان مقررا في البداية عقدها بوزارة الخارجية "ستُعقد الآن في البيت الأبيض، وسيستقبل الرئيس ترمب ممثلي البلدين لدى وصولهما".

وقبل ساعات من الاجتماع، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مطالب بيروت خلال الاجتماع ستكون "تمديد وقف إطلاق النار، ووقف تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين ودور العبادة والإعلاميين والجسمين الطبي والتربوي".

وأضاف "آمل أن أتمكن من زيارة واشنطن وعقد لقاء مع ترمب لوضعه في حقيقة الوضع في لبنان بالتفصيل"، مؤكدا أن "الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن واردا لديَّ مطلقا".

وفي الأثناء، حث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإدارة الأمريكية على ممارسة ضغوطها على إسرائيل بهدف تقليص مطالبها وإنهاء احتلالها لأراضٍ لبنانية وخروقات أخرى.

وقال نواف سلام، في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست، إن لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية، كما لا يمكنه التعايش مع ما تُسمى "منطقة عازلة"، حيث لا يُسمح للنازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم.

وعقد البلدان -وهما في حالة حرب رسميا منذ عام 1948- جولة محادثات في واشنطن يوم 14 أبريل/نيسان، كانت الأولى من نوعها منذ عام 1993.

وبعد يومين من تلك المحادثات، أعلنت الولايات المتحدة هدنة مدتها 10 أيام في الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.

ويشارك في محادثات اليوم الخميس، على غرار الجولة السابقة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، بحضور سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى. كما سينضم إليها هذه المرة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

ووافق البلدان خلال الاجتماع الأول على إطلاق مفاوضات مباشرة "في مكان وزمان يُتفق عليهما"، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن المفاوضات بشأن لبنان "يجب أن تشمل جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمنه من أجل تحقيق سلام دائم".