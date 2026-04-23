دبلوماسي باكستاني: لا اختراق بالمفاوضات والخطوط الحمراء تعقد التقدم

كشف السفير الباكستاني السابق لدى واشنطن والأمم المتحدة، مسعود خان، أنه لا يوجد أي اختراق أو تقدم حتى الآن في مسار الجهود الدبلوماسية الجارية، رغم اعتبار هذا الملف أولوية لباكستان ومواصلة تحركاتها في هذا الاتجاه.

وفي اليوم الـ16 للهدنة، تبذل باكستان جهودا حثيثة لإقناع الجانب الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وسط تصريحات أمريكية وإيرانية متباينة تعكس حجم الهوة بين موقفي الطرفين.

وشدد خان في تصريحات للجزيرة على أن اتخاذ القرار في إيران يتطلب موقفا موحدا داخل القيادة، مشيرا إلى ضرورة وجود تفويض واضح من مختلف مراكز القرار، بما يضمن بلورة موقف جامع.

وتزعم الإدارة الأمريكية وجود انقسام بين القوى الكبرى في إيران بشأن ملف المفاوضات والقضايا التي تطرحها، وتقول إن هذا الانقسام هو الذي حال دون حضور الوفد الإيراني المفاوض لجولة المفاوضات الثانية التي كانت مقررة الثلاثاء.

وأوضح أن تعدد المرجعيات داخل القيادة الإيرانية يفرض الحاجة إلى تنسيق داخلي وصوت جماعي، في ظل وجود خطوط حمراء لدى مختلف الأطراف، ما يجعل عملية التفاوض أكثر تعقيدا.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الوفد الإيراني الذي حضر لجولة المفاوضات الأولى في إسلام آباد لم يكن يملك صلاحيات كافية تخوله اتخاذ قرار، وبالتالي إحداث تقدم في المفاوضات.

كما كشف الدبلوماسي السابق عن دور مباشر وغير مباشر تقوم به الصين كوسيط في مسعى لإنهاء الأزمة والتوصل إلى وقف كامل للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب دعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.

وأكد خان أن بناء الثقة بين الطرفين يمثل المدخل الأساسي لأي تقدم، مشددا على أن إبداء مرونة متبادلة، خاصة في ملف مضيق هرمز، قد يفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات المباشرة.

واعتبر أن غياب الإجماع الدولي بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، يزيد من تعقيد المشهد، ويؤخر التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تهدد السلم العالمي.

وتأتي تصريحات خان في ظل تضارب التقارير والأنباء بشأن مدة الهدنة التي مددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -أمس الثلاثاء- لمنح المفاوضين الإيرانيين مزيدا من الوقت، بناء على طلب من الوساطة الباكستانية، على حد تعبيره.

وبحسب موقع "أكسيوس" (Axios) وشبكة "فوكس نيوز" (Fox News)، نقلا عن مصادر أمريكية، فإن ترمب مستعد لتمديد وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام إضافية.

وأشار خان إلى أن التفاوض وجها لوجه من شأنه معالجة القضايا الشائكة، بما في ذلك الملف النووي، والإفراج عن الأصول، وتقديم ضمانات أمنية.

وقال إن بلاده تتواصل مع كل من طهران وواشنطن في محاولة لدفع المسار التفاوضي، "إلا أن التصعيد الميداني، بما في ذلك استهداف السفن وتوقيفها في محيط مضيق هرمز، يعقد فرص التهدئة".