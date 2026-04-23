حزب الله يتعهد بإسقاط "الخط الأصفر" ويهاجم التفاوض مع إسرائيل

وصف النائب عن حزب الله حسين فضل الله التفاوض المباشر مع إسرائيل بأنه خطأ كبير يزيد الانقسام الداخلي في لبنان، محذرا من الذهاب إلى صدام داخلي، وداعيا إلى إعادة رسم السياسات بالحد الأدنى من التفاوض.

وشدد فضل الله خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، على أن الدولة لا تختصر في السلطة بل تشمل جميع اللبنانيين، وقال إن الدولة هي الأرض والشعب والمؤسسات ولا يمكن اختصارها بالسلطة.

وتأتي تصريحات النائب عن حزب الله قبيل ساعات من انطلاق الجولة الثانية التي تستضيفها واشنطن من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان لمدة شهر ونصف، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين لأول مرة منذ عقود. ويعارض حزب الله بشدة إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وبحسب فضل الله فإن مشكلة السلطة ليست مع حزب الله بل مع شريحة واسعة من اللبنانيين ترفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، مؤكدا أن الخط الأصفر جنوب لبنان وجميع تداعيات الحرب سيتم إسقاطها.

وأضاف "عندما تعجز الدولة تحضر المقاومة"، وقال إن ما قدمته المقاومة على مدى 40 سنة هو ما يراه اللبنانيون.

كما طالب بـ "التلاقي والعمل سويا لمواجهة العدوان"، مشددا على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك، وأن ذلك نص الدستور اللبناني.