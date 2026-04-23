تحضيرات لإبحار أسطول الصمود من صقلية نحو غزة

تتواصل في جزيرة صقلية الإيطالية التحضيرات لانطلاق "أسطول الصمود العالمي" نحو قطاع غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية، وسط مشاركة دولية واسعة واستعدادات لوجستية مكثفة.

وقال مراسل الجزيرة حافظ مريبح إن ميناء سيراكوزا، إلى جانب ميناء أوغوستا القريب، يشهدان منذ أيام حركة نشطة من التجهيزات، حيث ترسو عدة سفن تستعد للإبحار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن الميناء يحتضن اجتماعات مكثفة بين المشاركين في الأسطول وناشطين إيطاليين، إلى جانب متطوعين وصلوا فجر الخميس على متن سفن قادمة من مدينة برشلونة في إسبانيا.

وأشار إلى أن هذه المرحلة في إيطاليا تمثل محطة أساسية بعد وصول السفن التي انطلقت سابقا من برشلونة، على أن تنضم لاحقا سفن أخرى في عرض البحر الأبيض المتوسط قبل التوجه نحو سواحل غزة.

وكان "أسطول الصمود العالمي" قد أبحر قبل أيام من سواحل برشلونة في ثاني محاولة خلال أقل من عام، بمشاركة أكبر من سابقتها، حيث يضم نحو ألف متطوع من 70 دولة على متن 70 قاربا، في خطوة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وتأتي هذه المحاولة بعد تجربة سابقة في سبتمبر/أيلول 2025، حين انطلق الأسطول من برشلونة بمشاركة 42 قاربا و462 ناشطا، قبل أن تعترضه البحرية الإسرائيلية وتحتجز المشاركين وترحلهم لاحقا.

ومع تصاعد الاستعدادات الحالية، يترقب المشاركون انطلاق الرحلة الجديدة وسط تحديات متوقعة، في ظل سعيهم لإيصال رسالة إنسانية وكسر القيود المفروضة على قطاع غزة.