القضاء الإيراني يتهم ترمب بترويج مزاعم كاذبة بشأن إعدام متظاهرات

اتّهمت السلطة القضائية في إيران الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنشر "مزاعم كاذبة"، عقب تصريحات قال فيها إن طهران أوقفت تنفيذ أحكام إعدام بحق متظاهرات إيرانيات بناءً على طلبه.

وقال موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية -في بيان- إن "ترمب لم يُحقق أي إنجاز فعلي، مما دفعه إلى اختلاق نجاحات وهمية بالاستناد إلى معلومات غير صحيحة".

وأضاف البيان أنّ "المزاعم الأمريكية لا أساس لها من الصحة"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء رد القضاء الإيراني بعد تصريح لترمب أعلن فيه أن السلطات الإيرانية "صرفت النظر عن إعدام ثماني نساء"، مؤكدا أن "أربعا منهن سيُفرج عنهن فوراً، في حين ستقضي الأربع الأخريات حكما بالسجن لمدة شهر واحد".

وكتب ترمب -في منشور على منصته "تروث سوشيال"- قائلا "أخبار جيدة جداً.. أُقدّر عالياً أن إيران وقيادتها احترموا طلبي بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، وألغوا الإعدام المخطط له".

وكانت إيران نفت -الثلاثاء الماضي- أن ثماني نساء يواجهن خطر الإعدام، بعدما طلب ترمب الإفراج عنهن.

ويأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، قبل ساعات حينها من انتهاء الهدنة التي أعلنها قبل نحو أسبوعين، وذلك لتمكين البلدين من مواصلة محادثات السلام، وفق تعبيره.