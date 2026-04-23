مفاجأة المونديال.. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟

أفادت صحيفة فايننشال تايمز -أمس الأربعاء- بأن مبعوثا رفيع المستوى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن تحل إيطاليا محل إيران في نهائيات كأس العالم المقبلة، بينما قال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج إنه "واثق من أن بلاده ستشارك في كأس العالم رغم الصراع الدائر".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المقترح الأمريكي "يهدف إلى إصلاح العلاقات بين ترمب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية انتقاد الرئيس الأمريكي للبابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان بشأن الحرب مع إيران".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص باولو ‌زامبولي لفايننشال تايمز "أؤكد أنني اقترحت على ترمب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو استبدال إيطاليا بإيران في كأس العالم". وأضاف "أنا من إيطاليا، وسيكون الأمر أشبه بالحلم أن أرى المنتخب الإيطالي في نهائيات تستضيفها الولايات المتحدة. لديهم سجل حافل -فيه أربعة ألقاب- يؤهلهم للمشاركة".

وتعرضت إيطاليا لصدمة في مارس/آذار الماضي بعد أن غاب المنتخب الوطني عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، عقب هزيمته 4-1 بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي للتصفيات.

وذكرت فايننشال تايمز أن إيران أصدرت الأربعاء بيانا قالت فيه إنها مستعدة للبطولة وتعتزم المشاركة.

إيران تؤكد المشاركة

وفي طهران، قال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج في تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إسنا) "وفقا للوضع الحالي سنشارك في المونديال".

وأفاد اتحاد الكرة الإيراني بأن منتخب إيران خطط لخوض 4 مباريات تحضيرية في تركيا، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة رغم الحرب بين البلدين.

إعلان

وكانت إيران قد ‌أعلنت -في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري- أنها لن تتخذ قرارا بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس ‌العالم ‌إلا بعد تلقي رد من الفيفا بشأن نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وستقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز العام الجاري.