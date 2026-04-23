وزير الحرب الأمريكي يطيح بوزير البحرية

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن وزير البحرية الأمريكي جون فيلان سيغادر منصبه "بمفعول فوري"، دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.

ويأتي رحيل فيلان عقب إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج، واثنين من كبار الضباط الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، في خضم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل -في بيان على منصة إكس– إن فيلان "سيغادر الإدارة بمفعول فوري"، مضيفا أنه سيحلّ مكانه مؤقتا وكيل الوزارة هونغ كاو.

خلاف مع هيغسيث

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أن وزير الدفاع بيت هيغسيث كان مستاء من تواصل وزير البحرية المباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما ذكرت المصادر ذاتها أن هيغسيث كان يرى أن وزير البحرية يتباطأ في تنفيذ إصلاحات بناء السفن، واستمر التوتر بينهما لأشهر.

ولم يسبق لفيلان الخدمة في الجيش أو تولي دور قيادي مدني في الخدمة العسكرية قبل أن يرشحه الرئيس دونالد ترمب لمنصب الوزير في أواخر عام 2024.

وأقالت إدارة الرئيس الأمريكي -منذ عودته إلى منصبه مطلع العام الماضي- العديد من العسكريين الرفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال تشارلز براون دون تقديم أيّ مبرّر في فبراير/شباط 2025، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار آخرين في القوات البحرية وخفر السواحل.

كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية تنحيه من دون تقديم سبب لذلك، بعد عامين فقط من توليه منصبه لولاية تبلغ أربع سنوات، فيما استقال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية بعد عام واحد من توليه منصبه.

ويصرّ وزير الدفاع على أن الرئيس يختار من يراه الأنسب للمنصب، غير أن الديمقراطيين لا يخفون مخاوفهم من تسييس محتمل للمؤسسة العسكرية الأمريكية المعروفة عادة بحيادها بإزاء المشهد السياسي.