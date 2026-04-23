استشهاد طفل في نابلس وتدمير أراضٍ في الضفة

استُشهد طفل فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المستمر لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة التي شهدت اعتداءات متفرقة شنتها قوات الاحتلال شملت تجريف أراضٍ في طوباس، وتدمير أنابيب مياه.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل يوسف سامح اشتية (15 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة في منطقة الكتف.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في نابلس، وأطلقت الرصاص الحي في منطقة بيت وزن غربا، ما أدى إلى إصابة الطفل بجروح خطيرة.

وقالت مصادر محلية إن الطفل الشهيد من بلدة تل جنوب غربي نابلس ويسكن المدينة، وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص خلال انسحابها من المدينة باتجاه منطقة بيت وزن، ما أدى إلى إصابة شاب. وأفادت مصادر طبية بأن الشاب أُصيب بالرصاص الحي في كتفه، وحالته خطيرة، ونُقل إلى مستشفى.

وصباح اليوم، اقتحم جيش الاحتلال نابلس وداهم بناية في حي رفيديا، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع مواطنين. وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية بدعوى البحث عن مطلوبين.

هدم وتجريف

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بركسا في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم يعود للمواطن زياد حسين دار عيسى، بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أيضا، غرفة زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، تعود للمواطن وليد عطا رباح، بحجة عدم الترخيص.

وفي محافظة طوباس، دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خطوط وشبكات مياه زراعية في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن جرافات الاحتلال دمرت خطوط المياه شرق عاطوف، ما أدى إلى قطع المياه عن مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة.

وأضاف أن عمليات التجريف المتواصلة منذ أكثر من شهرين أدت إلى قطع خطوط المياه عن نحو 12 ألف دونم زراعي في مناطق عاطوف وسهل البقيعة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في المنطقة منذ مطلع العام الجاري، تنفيذا لمخطط شق طريق عسكرية وإقامة جدار فاصل على أراضي المواطنين في محافظة طوباس.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن مشروع أطلق عليه اسم "الخيط القرمزي" لإقامة طريق عسكرية وجدار فاصل على أراضي المواطنين في محافظة طوباس، ويأتي المشروع وفقا لمخططاته الأولية على 1042 دونما من أراضي المواطنين، كما أنه من المتوقع أن يعزل خلفه آلاف الدونمات من الأراضي.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد نحو 1153 فلسطينيا، وإصابة الآلاف، وفقا لبيانات فلسطينية رسمية.