اتهامات بجرائم ضد الإنسانية تلاحق رئيس الفلبين السابق رودريغو دوتيرتي

FILE - In this Oct. 26, 2016 file photo, Philippine President Rodrigo Duterte delivers a speech at the Philippine Economic Forum in Tokyo. (AP Photo/Eugene Hoshiko, File)
تقدّر منظمات حقوقية عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية بنحو 30 ألفا (الأوروبية)
Published On 23/4/2026

أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (80 عاما)، وذلك على خلفية حملات مكافحة المخدرات الدامية التي أشرف عليها خلال فترة حكمه.

وأكدت هيئة من ثلاثة قضاة في لاهاي وجود "أسباب جوهرية" للاعتقاد بمسؤولية دوتيرتي عن عشرات جرائم القتل، سواء أثناء توليه منصب عمدة مدينة دافاو جنوبي الفلبين، أو لاحقا أثناء رئاسته للبلاد.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على دوتيرتي العام الماضي في الفلبين، وقد نفى التهم الموجهة إليه.

epa12906782 Relatives of victims of extrajudicial killings during the drug war campaign of former Philippine president Rodrigo Duterte watch a broadcast of the International Criminal Court (ICC) during a gathering at a university in Quezon City, Metro Manila, Philippines, 22 April 2026. The ICC at The Hague on 22 April denied the appeal of Duterte challenging the judicial body's jurisdiction over the charges filed against the former leader. Duterte faces charges of crimes against humanity resulting from his anti-illegal drugs campaign. EPA/ROLEX DELA PENA
أقارب ضحايا عمليات القتل التي شنها دوتيرتي يتابعون بثا مباشرا لمحاكمته في الفلبين (الأوروبية)

وجاء في قرار من 50 صفحة أن الأدلة تشير إلى أن دوتيرتي "وضع ونشر ونفذ" سياسة تهدف إلى "تحييد" المشتبه في ارتكابهم الجرائم.

وبحسب الادعاء، فإن أفرادا من الشرطة وأعضاء فرق اغتيال نفذوا عمليات قتل بأوامر منه، بدافع الحصول على المال أو خشية أن يصبحوا أهدافا بدورهم.

وقال نائب المدعي العام مامي ماندياي نيانغ خلال جلسات استماع، في فبراير/شباط الماضي، إن بعض عمليات القتل وصلت إلى مستوى "منحرف من المنافسة"، دون تحديد موعد رسمي لبدء المحاكمة.

وتتباين التقديرات بشأن عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية، إذ أعلنت الشرطة الوطنية أن عددهم تجاوز 6 آلاف، في حين تقول منظمات حقوقية إن العدد يصل إلى 30 ألفا، ورحّبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي.

المصدر: أسوشيتد برس + الجزيرة
