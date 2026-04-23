إسرائيل تحاول تحسين صورتها بتعيين مبعوث خاص للعالم المسيحي

بعد واقعة تحطيم جندي في جيشها تمثالا للسيد المسيح في جنوبي لبنان، أعلنت إسرائيل، تعيين السفير الأسبق جورج ديك مبعوثا خاصا للعالم المسيحي، في محاولة لتحسين صورتها.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن الوزير جدعون ساعر، عيّن ديك مبعوثا خاصا بهدف "تعزيز علاقات إسرائيل مع المجتمعات المسيحية حول العالم".

وأوضحت الوزارة أن ديك دبلوماسي بخبرة لمدة 18 عاما ويتمتع بخبرة واسعة، حيث شغل مؤخرا منصب سفير إسرائيل لدى أذربيجان، وكان أول سفير مسيحي في تاريخ إسرائيل، وحاز على جائزة المدير العام للتميز من وزارة الخارجية.

واستطردت أنه ينتمي إلى الجالية المسيحية العربية في يافا، وقد كان ناشطا فيها منذ صغره، حيث شغل والده، يوسف ديك، منصب رئيس الجالية المسيحية الأرثوذكسية في يافا وإسرائيل لسنوات عديدة.

وفي هذا الصدد، ادعى ساعر -وفق البيان نفسه- أن إسرائيل "تُولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع العالم المسيحي ومع أصدقائها المسيحيين في جميع أنحاء العالم"، وقال "أنا على ثقة بأن جورج، الدبلوماسي المحترم وصاحب الخبرة، سيسهم إسهاما كبيرا في تعزيز الصداقة وتوطيد العلاقات بين إسرائيل والعالم المسيحي".

وكانت العديد من الحوادث تسببت في انتقادات في العالم المسيحي لإسرائيل، كان آخرها إقدام جندي على تحطيم تمثال للسيد المسيح في بلدة دير سريان جنوبي لبنان.

وفي أول رد فعل، أعلن الجيش الإسرائيلي إبعاد الجندي الذي حطّم التمثال وزميله الذي صوّر الواقعة عن المهام القتالية، واحتجازهما لمدة 30 يوما، لكنه أبقى عليهما في الخدمة العسكرية.

وقبل ذلك، منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا من الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس الشرقية، بالتزامن مع الأعياد المسيحية في أبريل/نيسان، ولاحقا فرضت قيودا على مشاركة المسيحيين في عيد الفصح بكنيسة القيامة.

كما وُثِّقت العديد من حوادث البصق على كنائس ورجال دين مسيحيين من قِبَل متطرفين إسرائيليين في القدس، فضلا عن مهاجمة كنائس في غزة، كما وُثِّقت اعتداءات مستوطنين على مقدسات في القدس والضفة الغربية خلال السنوات الماضية.

وانتقدت الكنائس حول العالم الحروب الإسرائيلية الأخيرة على غزة وإيران، بالإضافة إلى عدوانها الأخير على لبنان منذ 2 مارس/آذار، والذي خلّف أكثر من 2475 قتيلا و7696 جريحا، وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، بالإضافة إلى دمار واسع، حسب معطيات رسمية.