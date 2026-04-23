إسرائيل تتهم جنديين في سلاح الجو بتسريب أسرار عسكرية حساسة لإيران

كشفت هيئة البث الإسرائيلية -أمس الأربعاء- تفاصيل قضية أمنية وُصفت بالخطيرة، تتعلق بتوجيه اتهامات لجنديين يعملان في سلاح الجو الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.

ووفقا للمعلومات المنشورة، فإن الجنديين فنيان يعملان في قاعدة "تل نوف" الجوية القريبة من مدينة أسدود، وهي إحدى القواعد الإستراتيجية.

وبحسب لائحة الشبهات، قام المتهمان بتسليم وثائق عسكرية حساسة تتضمن مخططات لمحركات الطائرات المقاتلة من نوع "إف-15"، بالإضافة إلى التقاط وتسريب صور تُظهر وجه أحد مدربي الطيران، مما يشكل خرقاً جسيماً لقواعد الرقابة والأمن العسكري.

كما أفاد التقرير بأن المشغلين الإيرانيين طلبوا من الفنيَّين جمع معلومات استخباراتية تتعلق بشخصيات في تل أبيب، بينها رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

شبهات حول آخرين

وتدرس السلطات القضائية والأمنية في إسرائيل حالياً إمكانية تشديد لائحة الاتهام الموجهة لأحد الفنيَّين لتصل إلى حد "الخيانة العظمى" بدلاً من تهمة التجسس، نظراً لطبيعة المعلومات المسربة وتوقيت الحادثة الذي تزامن مع عمليات عسكرية جارية.

وأشارت التحقيقات أيضاً إلى وجود شبهات تحوم حول 8 جنود آخرين في القاعدة ذاتها، يُعتقد أنهم كانوا على علم بنشاط الفنيَّين وتواصلهما مع جهات معادية، دون إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

وفي تداعيات الحادثة داخل المؤسسة العسكرية، استدعى قائد قاعدة "تل نوف" الجوية -وهو ضابط برتبة عميد تخضع هويته للرقابة العسكرية الإسرائيلية- جنود القاعدة إلى اجتماع أمني طارئ، إذ أبلغ القائد مرؤوسيه بأنه خضع للاستدعاء من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) لتوضيح ملابسات الحادثة.

والاثنين، كشفت الشرطة وجهاز الشاباك عن اعتقال إسرائيليين اثنين، هما "أساف شطريت" و"ساغي حايك"، للاشتباه في تجسسهما لصالح المخابرات الإيرانية، حيث أشارت التحقيقات إلى نية أحدهما تلقي تدريبات في دولة عربية، ومن المقرر توجيه لائحة اتهام خطيرة ضدهما أمام محكمة اللد المركزية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من اعتقال 4 جنود نظاميين في السادس من نيسان/أبريل الجاري بتهم تتعلق بتصوير أماكن حساسة، لتنضم هذه القضايا إلى عشرات الحالات التي أعلنت عنها إسرائيل خلال العامين الأخيرين لمستوطنين جُندوا لصالح طهران مقابل مبالغ مالية، وفقاً لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".