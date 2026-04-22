وزير خارجية تركيا يزور بريطانيا للتباحث بشأن إيران وأوكرانيا

قال ‌‌مصدر دبلوماسي تركي اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن إيران وأوكرانيا، مضيفا أنه سيناقش أيضا التعاون بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف المصدر أن فيدان سيؤكد مجددا -خلال زيارته التي تستغرق يومين- استعداد تركيا للمساهمة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أن أعلنت كييف اليوم أنها طلبت من تركيا استضافة اجتماع ‌‌على مستوى القادة مع روسيا.

وحسب المصدر، فإن فيدان سينقل أيضا طلب أنقرة بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، وسيؤكد ‌‌‌‌أهمية تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والطاقة بين البلدين.

وتأتي زيارة فيدان في وقت أعلنت فيه الحكومة البريطانية أن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيجرون محادثات لمدة يومين في لندن اعتبارا من اليوم بهدف المضي قدما في مهمة فتح مضيق هرمز.

واستضافت تركيا، التي تقع على حدود إيران وتتمتع بعلاقات وثيقة مع طهران وواشنطن وباكستان التي تضطلع بدور الوسيط في الحرب الحالية، منتدى دبلوماسيا في مطلع الأسبوع حضرته وفود من جميع الأطراف. ودعت مرارا وتكرارا إلى إنهاء الصراع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ‌‌في وقت سابق أمس أنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة الفرصة لعقد المزيد من محادثات السلام.

وأعلنت أكثر من 12 دولة الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى بعثة دولية، بقيادة بريطانيا وفرنسا، لحماية الملاحة البحرية في المضيق عندما تسمح الظروف بذلك، ولكن فيدان حذر من الصعوبات التي قد تواجه مثل هذه المهمة.