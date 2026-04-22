واشنطن تنفي نقل نظام "ثاد" من كوريا الجنوبية

منظومة ثاد نُشرت في كوريا الجنوبية لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية (رويترز)
Published On 22/4/2026

قال مسؤول عسكري أمريكي إن الولايات المتحدة لم تنقل نظام دفاع صاروخي رئيسيا من كوريا الجنوبية، عقب صدور تقارير تفيد بأن واشنطن كانت تنقل أجزاء منه إلى الشرق الأوسط.

وقال قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية كزافير برانسن إن واشنطن "لم تنقل أي نظام ثاد" خارج البلاد.

وأضاف في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن أمس الثلاثاء: "ما زال نظام ثاد موجودا في شبه الجزيرة حاليا"، موضحا "نحن نرسل ذخائر إلى الشرق الأوسط، وهي موجودة الآن في انتظار نقلها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يبقى النظام في موقعه، قال: "نعم، نتوقع ذلك".

محتجون يحملون صورة لترمب خلال مظاهرة ضد نشر منظومة "ثاد" بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية في سول (غيتي)

والشهر الماضي، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين -لم تذكر أسماءهم- أن الولايات المتحدة كانت تنقل أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" من كوريا الجنوبية لاستخدامه في حربها مع إيران.

وأثار ذلك التقرير قلقا في كوريا الجنوبية، حيث يعد هذا النظام ركيزة أساسية للدفاع الوطني ضد كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وصُمم نظام "ثاد" لاعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى باستخدام تقنية الإصابة المباشرة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في سول إنها قادرة على ردع التهديدات من كوريا الشمالية، حتى لو نقلت الولايات المتحدة بعض أصولها العسكرية.

المصدر: وكالات
