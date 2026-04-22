واشنطن تحث الأمريكيين على مغادرة لبنان وإيران

حثت الخارجية الأمريكية مواطنيها على مغادرة لبنان "ما دامت خيارات الرحلات الجوية التجارية متاحة"، كما دعت في الوقت ذاته المواطنين الأمريكيين في إيران إلى مغادرة البلاد، عقب إعادة فتح المجال الجوي الإيراني جزئيا، واستئناف الرحلات الجوية.

وجاء التحذير الأمني في رسالة نشرتها "السفارة الافتراضية" للولايات المتحدة في طهران، قالت فيها إنه أُعيد اعتبارًا من أمس الثلاثاء فتح المجال الجوي الإيراني جزئيا "وينبغي على المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران الآن".

وأضافت "كما يجب متابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التطورات، والتواصل مع شركات الطيران للحصول على معلومات إضافية حول الرحلات المغادرة من إيران".

كما أشار التحذير إلى أن الأمريكيين الراغبين في مغادرة إيران يمكنهم السفر برا إلى أرمينيا وأذربيجان وتركيا وتركمانستان، مع التنبيه إلى ضرورة عدم التوجه إلى المناطق الحدودية بين إيران وأفغانستان، أو العراق، أو باكستان.

وأظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، صباح اليوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان، عودة الحركة الجوية المدنية بإيران، بعد الإعلان الرسمي عن عودة التشغيل في عدد من المطارات الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية توقفت عن نشاطها منذ أزمة الرهائن في عام 1979، ومنذ ذلك الحين تم تمثيل حكومة الولايات المتحدة في إيران من خلال قسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بطهران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات ضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.