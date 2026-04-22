هيئة بريطانية: الحرس الثوري يستهدف سفينة تجارية قبالة سواحل عُمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أو) اليوم الأربعاء بأن سفينة حاويات تجارية تعرّضت لإطلاق نار من زورق إيراني قبالة سواحل عُمان، مما أسفر عن أضرار من دون تسجيل إصابات.

وقالت الهيئة -في بيان- إن السفينة تعرضت لإطلاق نار من زورق حربي تابع للحرس الثوري الإيراني على بعد 15 ميلا بحريا شمال شرق عُمان، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بجسر قيادة السفينة.

وأضافت أن ربان السفينة أبلغ عن اقتراب الزورق الحربي الإيراني دون أي نداء تحذيري، مؤكدة سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، فيما لم تُسجّل أي حرائق أو آثار بيئية، وفق البيان.

"تجاهلت التحذيرات"

من جهته، ذكر موقع "نور نيوز" الإيراني أن سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار، عقب تجاهلها تحذيرات القوات المسلحة الإيرانية، مما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة.

وكانت قوات تابعة للقيادة المركزية الأمريكية اعترضت مساء الأحد سفينة الحاويات الإيرانية "توسكا" في خليج عُمان، بدعوى عدم امتثالها للحصار البحري الذي فرضته واشنطن على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وحذّرت إيران حينئذ من "العواقب الوخيمة" لاحتجاز القوات الأمريكية السفينة "توسكا" وطالبت بالإفراج عن السفينة وطاقمها، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية "قرصنة بحرية وعمل إرهابي وانتهاك لوقف إطلاق النار".

وفي سياق ذي صلة، تستضيف العاصمة البريطانية لندن اليوم وغدا الخميس محادثات عسكرية يشارك فيها مخططون عسكريون من أكثر من 30 دولة، لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز بقيادة لندن وباريس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الاجتماعات تهدف إلى البناء على التقدم الذي تحقق خلال محادثات الأسبوع الماضي، وتحويل التوافق الدبلوماسي إلى خطط عملياتية على الأرض.

وأكدت أكثر من 10 دول استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية تقودها لندن وباريس لحماية الملاحة في المضيق، وذلك فور توفر الظروف المناسبة عقب التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.